Лікарі «забули», як лікували жертву Ландіка

Історію хвороби Марії КОРШУНОВОЇ, яку побив обвинувачений у хуліганських діях депутат Луганської міської ради Роман ЛАНДІК, було вилучено слідчими, і не повернено в лікарню.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні в суді Володимир ЄВТУШЕНКО, завідувач неврологічним відділенням міської лікарні №3, де М.КОРШУНОВА проходила курс лікування після інциденту в ресторані «Баккара».

В.ЄВТУШЕНКО також повідомив суд, що коли М.КОРШУНОВУ привезла “швидка”, її оглядали черговий лікар, лікуючий лікар і сам В.ЄВТУШЕНКО.

У свою чергу, допитані лікуючий лікар М.КОРШУНОВОЇ Сергій НЕДОШИВІН і лікар-невропатолог Світлана СОКОЛОВА заявили, що практично нічого не пам'ятають, і для надання чітких свідчень їм потрібна історія хвороби.

С.НЕДОШИВІН заявив, що дівчині було поставлено діагноз струс мозку, проте подробиць він не пам'ятає.

За словами В.ЄВТУШЕНКА, діагноз ставився, виходячи зі скарг М.КОРШУНОВОЇ, без застосування медичного устаткування, її не оглянули на алкоголь, хоча лікар першої “швидкої” (яка виїжджала до відділення міліції) чув від неї запах спиртного.

В.ЄВТУШЕНКО зазначив, що М.КОРШУНОВА надійшла до лікарні не у тяжкому стані, а одна з ознак струсу мозку - це сіпання білків, що була відмічена у М.КОРШУНОВОЇ, може виникати і після куріння. Також, за його словами, деякі симптоми струсу мозку співпадають з ознаками алкогольної інтоксикації.

В.ЄВТУШЕНКО також повідомив, що ушкоджень носа у М.КОРШУНОВОЇ не бачив, були зроблені знімки голови, шиї і носа - в цих ділянках ушкоджень не було, була тільки невелика гематома у області волосистої частини голови.

Суддя запросила С.НЕДОШИВІНА прийти на наступне засідання з історією хвороби М.КОРШУНОВОЇ.

Також у ході читання матеріалів у кримінальній справі стосовно Р.ЛАНДІКА з'ясувалося, що відеозапис з камер у ресторані «Баккара» був поширений в Інтернеті невстановленими особами. Прокуратурі не вдалося встановити, яким чином відео з камер спостереження ресторану «Баккара» опинилося в Інтернеті. Проте, за заявами самого Р.ЛАНДІКА він знає, хто причетний до розповсюдження відео.

У ході слухання свідки заявляли, що їх сприйняття інциденту багато в чому склалося під впливом побаченого відеоролику, розміщеного в Інтернет і показаного каналами ТБ. Свідки також повідомляли суд, що на етапі слідства їм показували два ролики: короткий і довгий.

Як стало відомо УНІАН з достовірного джерела, у справі є 6 дисків і декілька касет. Директор «Баккари» вже давав пояснення суду, що у різний час у ресторані може працювати від 30 до 50 камер спостереження.

Наступне, вже одинадцяте за рахунком засідання суду, відбудеться у четвер, 8 грудня.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня 2011 року вночі у ресторані "Баккара" в Луганську відбувся інцидент між Р.ЛАНДІКОМ і М.КОРШУНОВОЮ. Прокуратура Луганської області порушила кримінальну справу стосовно депутата за ч.3 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Р.ЛАНДІКА затримали на території Краснодарського краю (РФ).

11 серпня Генеральна прокуратура Російської Федерації задовольнила запит Генеральної прокуратури України від 19 липня про видачу Україні Р.ЛАНДІКА для притягненння його до кримінальної відповідальності.

Справу про звинувачення Р.ЛАНДІКА у побитті фотомоделі розглядає Ленінський районний суд Луганська.

У вересні цього року цей райсуд ухвалив рішення про арешт Р.ЛАНДІКА на два місяці.

Наприкінці жовтня М.КОРШУНОВА і Р.ЛАНДІК підписали "мирову".

Р.ЛАНДІК є сином народного депутата від Партії регіонів Володимира ЛАНДІКА.