У вихідні центр Києва буде закритий для проїзду

27-28 травня у зв’язку зі святкуванням Дня Києва центр столиці буде закритий для проїзду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної мерії, відповідне розпорядження підписав Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Згідно з документом, у ці суботу та неділю буде перекрито рух усіх видів транспорту: на вулиці Хрещатик з 9.00 до 23.00; на Європейській площі з 18.00 і до закінчення заходів; на Контрактовій площі і вулиці Сагайдачного з 11.00 до 23.00.

У свою чергу, комунальні підприємства „Київпастранс", „Київський метрополітен", Комунальна служба перевезень КМДА мають організувати роботу пасажирського транспорту з урахуванням перекриття зазначених вулиць для забезпечення безперебійного перевезення пасажирів, а також забезпечити чергування відповідальних посадових осіб на основних пунктах очікування транспорту.

Згідно з прийнятим рішенням, влада столиці також має намір просити Головне управління МВС України у м.Києві забезпечити посилену охорону громадського порядку в місцях проведення загальноміських культурно-масових заходів.

Прес-служба також повідомляє, що згідно з матеріалами додатку до розпорядження, два дні рух автобусів маршруту №24 буде організовано з 9.00 до 18.00 до Європейської площі, а з 18.00 і до закінчення заходів - до стадіону „ФК„Динамо" (Київ) ім.В.В.Лобановського та №62 - з 18.00 і до закінчення заходів – до стадіону "ФК "Динамо" (Київ) ім.В.В.Лобановського. У зв`язку із проведенням свята „День Києва на Подолі" з 10.00 до 22.30 цими днями буде закрито рух трамваїв та автобусів на Контрактовій площі.

Передбачено також тимчасове призупинення руху усіх видів транспорту по трасі проведення міжнародних змагань з велосипедного спорту 27 травня з 11.00 до 13.00: від майдану Незалежності – вул. Хрещатик – вул. Червоноармійська – пл. Льва Толстого – вул. Червоноармійська – вул. Хрещатик – Європейська площа – майдан Незалежності з подальшим відновленням руху; 28 травня - під час проведення 14-го міжнародного благодійного легкоатлетичного Пробігу під каштанами з 9.45 до 11.00 по маршруту: від майдану Незалежності – вул. Хрещатик – вул. Червоноармійська – пл. Льва Толстого – вул. Червоноармійська – (розворот за вул. Димитрова) та у зворотньому напрямку.

28 травня також буде призупинено рух усіх видів транспорту під час проведення міжнародних змагань з велосипедного спорту з 10.00 до 14.00 за маршрутом: вул. Блакитного – вул. Генерала Родимцева – вул. Голосіївська – вул. Саперно-Слобідська – Стратегічне шосе – вул. Велика Китаївська – просп. Науки – вул. Блакитного.

Згідно з документом, КП „Київпастранс" та Комунальна служба перевезень мають передбачити збільшення кількості рухомого складу тролейбусів, автобусів та мікроавтобусів відповідно до пасажиропотоку під час заходів на Співочому полі Печерського ландшафтного парку, Михайлівській площі.

КП „Київський метрополітен" доручено передбачити збільшення відповідно до пасажиропотоку кількості пар поїздів на лініях метрополітену до і після проведення культурно-масових і спортивних заходів на Співочому полі, Європейській, Михайлівській площі та майдані Незалежності. Після закінчення заходів, у разі необхідності, підприємствам дозволено обмежити вхід до станцій метрополітену з метою безпечного і рівномірного заповнення станцій.