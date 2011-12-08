Адвокати просять суд закрити справу Корнійчука

Адвокати колишнього першого заступника міністра юстиції Євгена КОРНІЙЧУКА просять суд амністувати їхнього підзахисного і закрити його справу.

Як передає кореспондент УНІАН, таке прохання захист озвучив на засіданні Печерського суду Києва у справі Є.КОРНІЙЧУКА.

Після цього суд пішов до нарадчої кімнати для ухвалення рішення до 9 грудня.

Як повідомляв УНІАН, кримінальна справа стосовно Є.КОРНІЙЧУКА була порушена Генпрокуратурою 22 грудня 2010 року за частиною 3 статті 365 Кримінального кодексу (перевищення службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків). Колишньому першому заступнику керівника Мін’юсту висунуто звинувачення у зловживанні службовим становищем при проведенні держзакупівель.

Разом з тим 30 листопада Генеральна прокуратура України змінила Є.КОРНІЙЧУКУ статті звинувачення на більш м'які.

Зокрема, сторона звинувачення попросила суд змінити кваліфікацію злочину, скоєного Є.КОРНІЙЧУКОМ, з ч.3 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків), ч.2 ст. 366 (службова підробка) Кримінального кодексу України на ч.1 ст.365 і ч.1 ст.366, за що передбачено максимальне покарання до 5 років позбавлення волі.

Перекваліфікацію злочину представник прокуратури пояснив тим, що під час досудового слідства не було доведено причинно-наслідковий зв'язок дій Є.КОРНІЙЧУКА з завданою ним шкодою.