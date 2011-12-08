У харківських чорнобильців украли намет

У Харкові невідомий викрав намет, який чорнобильці планували встановити в рамках акції на знак протесту проти невиплати пенсій за рішеннями судів.

Як передає кореспондент УНІАН, чоловік схопив намет, який знаходився на землі у зібраному стані, та побіг від будівлі Держпрому у напрямку метро «Університет».

За словами одного з організаторів акції, чорнобильця Володимира ПРОСКУРІНА, намет, який передбачалося встановити у парковій зоні на площі Свободи, є власністю народного депутата Михайла ВОЛИНЦЯ. Намет мав використовувався як громадська приймальня цього депутата. За словами В.ПРОСКУРІНА, не зважаючи на це, безстрокова акція протесту чорнобильців буде продовжена.

Біля під’їзду №2 будівлі Держпрому, в якому розташоване управління Пенсійного фонду та поруч із яким зібралися харківські чорнобильці, зупинився автобус ПАЗ із затемненими вікнами. Через лобово скло помітно, що в автобусі знаходяться бійці спецпідрозділу «Беркут».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 грудня, у Харкові розпочалася безстрокова акція протесту чорнобильців.

Вони вимагатимуть виконання рішень судів про призначення їм пенсій та доплат. Акція розпочалася на підтримку чорнобильських виступів, які проходять у Донецьку, Києві та інших містах України.