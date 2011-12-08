Активіста, який відкусив палець охоронцеві мерії, перевірять у психіатра

Луганському активісту Михайлу ПАЩУКУ, який відкусив палець охоронцю міської ради, за рішенням суду повинні провести психолого-психіатричну експертизу у відділенні Луганської обласної клінічної психоневрологічної лікарні.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалив сьогодні Ленінський районний суд Луганська.

Згідно з ухвалою суду, це рішення М.ПАЩУК може оскаржити в триденний термін.

За словами М.ПАЩУКА, він «майже випадково» дізнався, що 8 грудня відбудеться засідання в Ленінському райсуді, на якому розглядатиметься питання про примусове проходження ним стаціонарної комплексної психолого-психіатричної експертизи.

«Я не бачу логіки і не розумію, як я можу підготуватися до свого захисту, якщо мені слідчий не дає можливості повністю ознайомитися з актом амбулаторної судової психолого-психіатричної експертизи, в якому є дуже багато спеціальних медичних термінів. Сама ж слідчий не може мені пояснити їх суті. Видавати на руки цей акт і слідчий, і експерт відмовляються. В самому акті, те, що частково я прочитав, є частина інформації, яку я говорив, але є й частина інформації, яка спотворена до неможливості, і я вважаю, що не на мою користь. Адже я пам'ятаю, як відповідав на деякі запитання», - сказав М.ПАЩУК.

Також він повідомив, що коли відповідав на запитання психолога і психіатрів, просив їх, щоб усе це відбувалося при свідках або записувалося на відеокамеру або інші аудіо- відеопристрої, проте йому в цьому відмовили.

«І ще один важливий факт, що я тоді хворів і був на лікарняному, і зараз я теж перебуваю на лікарняному, але ніхто на це не реагує, а продовжують викликати до РВВС для дачі свідчень і до суду», - заявив М.ПАЩУК.

Він також повідомив, що оскаржить сьогоднішнє рішення суду.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня під час сесії Луганської міськради М.ПАЩУК відкусив фалангу пальця охоронцю міськради. Свої дії М.ПАЩУК мотивував тим, що охоронець заважав йому виступити на трибуні й зачитати резолюцію мітингу протесту проти перенесення міського ярмарку з Ярмаркової площі. Охоронця викликали до сесійного залу для того, щоб вивести М.ПАЩУКА, який зривав роботу сесії.

1 жовтня міліція порушила кримінальну справу проти М.ПАЩУКА за ст. 296 ч. 3 Кримінального кодексу за хуліганство.

У 2010 році проти М.ПАЩУКА вже було порушено кримінальну справу за аналогічною статтею, за те, що він укусив за груди і плече начальника домоуправління. Інцидент стався під час зборів жителів декількох будинків кварталу Ленінського комсомолу, які вимагали від начальника домоуправління пояснити, чому в будинках немає тепла.