Суд зупинив дію Указу Президента про звільнення Жовтяка

Києво-Святошинський районний суд Київської області зупинив дію Указу Президента України Віктора ЮЩЕНКА про звільнення Євгена ЖОВТЯКА з посади голови Київської обласної державної адміністрації. Про це УНІАН повідомили в суді.

Це рішення суд прийняв, розглянувши матеріали адміністративного позову Є.ЖОВТЯКА до Президента В.ЮЩЕНКА. Цим позовом Є.ЖОВТЯК вимагає визнати Указ В.ЮЩЕНКА про своє звільнення від 24 травня протиправним, скасувати його та поновити позивача на роботі. Суд зупинив дію Указу до вирішення даного позову.

Як раніше повідомлялось, Президент України Віктор ЮЩЕНКО 24 травня цього року підписав Указ про звільнення Є.ЖОВТЯКА з посади голови Київської обласної держадміністрації. Причини звільнення в Указі не названі.

Перед цим, 27 квітня Кабінет Міністрів зробив подання Президентові про необхідність звільнення Є.ЖОВТЯКА, мотивуючи це “погіршенням окремих показників соціально-економічного розвитку області”. Є.ЖОВТЯК категорично не погоджується з цим, наполягаючи на тому, що погіршення відповідних показників в області не було, більше того, за підсумками першого кварталу року область стала найкращою серед областей України за зведеним, інтегрованим індексом показників, що вираховувався Кабінетом Міністрів.

В день підписання Указу Є.ЖОВТЯК перебував на лікарняному після хірургічної операції.