Посол Канади оглянув музей «Тюрма на Лонцького»

Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні Трой ЛУЛАШНИК, який приступив до виконання місії у листопаді цього року, під час свого першого відвідання Львова побував у Національному музеї-меморіалі жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького».

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Центру досліджень визвольного руху.

Посол у супроводі почесного консула Канади в Україні Оксани ВИННИЦЬКОЇ та представниці посольства Канади в Україні Каті ЧАБАН оглянув музейну експозицію, розміщену в приміщенні колишньої слідчої в’язниці трьох окупаційних влад: польської, нацистської та радянської. Розповідь наукового співробітника музею Ігоря ДЕРЕВ’ЯНОГО, який провів екскурсію канадській делегації меморіалом західноукраїнської трагедії 1941 року, надзвичайно вразила Т.ЛУЛАШНИКА, предки котрого походять із Західної України.

У розмові з директором музею «Тюрма на Лонцького» Русланом ЗАБІЛИМ Т.ЛУЛАШНИК поцікавився, як сприймає громада діяльність музею, і чи не існує перешкод у роботі та подальшому розвитку меморіалу. «Власне, цей музей постав на запит суспільства зусиллями громади, яка брала активну участь у його створенні», - пояснив Р.ЗАБІЛИЙ.

Приймаючи у дарунок від істориків Р.ЗАБІЛОГО та І.ДЕРЕВ’ЯНОГО їхню авторську книжку про визвольний рух в Україні, Т.ЛУЛАШНИК зауважив: «Добре, що ви зібрали ці історичні свідчення у книжку, тож ці всі факти будуть збереженими. Важливо пам’ятати, що трапилося, це важливо не тільки тут для вас, а й для усієї історії людства. Такі жахливі і трагічні речі, про які розповідає музей "Тюрма на Лонцького", важливо пам’ятати для того, щоб зрозуміти, чому це трапилося, а ще для того, щоб воно більше ніколи не повторювалося. Дякую музею за те, що отримав тут змогу доторкнутися до справжньої минувшини, незабутої історії, яка хвилює і спонукає до роздумів про майбутнє». Також посол залишив запис у Книзі відгуків.

Як заначили у прес-центрі, Національний музей-меморіал жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького» часто приймає зацікавлених відвідувачів із Канади: як офіційних представників, так і численні групи туристів різних вікових категорій. Зокрема, 26 листопада 2010 року музей відвідав прем’єр-міністр Канади Стівен ГАРПЕР, який цим висловив підтримку розвитку демократії та дотримання прав людини і зокрема історикам музею, котрі стали об’єктом тиску через дослідження історії визвольного руху та репресій в Україні.