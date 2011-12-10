Нацбанк переводить рубль до категорії долара і фунта

Національний банк України планує ввести російський рубль до першої категорії валют і враховувати його в золотовалютних резервах.

Про це УНІАН повідомив голова Нацбанку Сергій АРБУЗОВ.

«Ми їх (рублі – УНІАН) включатимемо в розрахунок резервів, - сказав глава НБУ. - Зараз ми переводитимемо рублі до першої категорії. Як переведемо, так рубль одразу і зараховуватиметься в резерви». При цьому він підкреслив, що це питання вже узгоджене з МВФ.

За його словами, поповнення рублевого резерву відбуватиметься за рахунок використання цієї валюти у торгових операціях з Росією. При цьому С.АРБУЗОВ не уточнив терміни, коли може бути ухвалене рішення про включення рубля до валютних резервів.

Нагадаємо, в першу групу Класифікатора включено вільно конвертовані валюти, які широко використовуються для здійснення платежів за міжнародними операціями і продаються на головних валютних ринках світу. Це такі валюти, як австралійські долари, англійські фунти стерлінгів, данські крони, долари США, канадські долари, японські ієни, євро, СПЗ тощо. Право Нацбанку визначати валюти інвестування передбачене Законом України «Про режим іноземного інвестування».

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2008 року "Газпром" заявив про плани з 2009 року в розрахунках з деякими своїми контрагентами перейти на рублі. В Україні питання про можливість взаємних розрахунків з Росією у рублях при торговельно-економічній співпраці розглядається з 2010 року.