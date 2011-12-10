У неділю знову обіцяють сніг з дощем

У неділю, 11 грудня, в Україні, за прогнозами синоптиків очікується хмарна з проясненнями погода.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, невеликий мокрий сніг та дощ пройде у східній частині, а вночі і в Карпатах. У південній частині, вдень у західних та північних областях без істотних опадів.

Вітер протягом доби переважатиме південно-західний, західний, 5-10 м/с, у південній частині та в східних областях окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 0-5° тепла; на півдні країни вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°.

У Києві та області вночі йтиме невеликий мокрий сніг, вдень без істотних опадів. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 0-5° тепла. По м. Києву температура вночі 0-2° тепла, вдень 3-5°.