КМДА: У Києві демонтують паркан скандального будівництва
На вул. Ахматової
Головне управління контролю за благоустроєм КМДА розпочало терміновий демонтаж будівельної огорожі на подвір’ї, де планувалося будівництво блоку побутового обслуговування на вул. Анни Ахматової, 43-А у 9-му мікрорайоні житлового масиву Позняки в Києві.
Таке доручення дав голова КМДА Олександр ПОПОВ під час поїздки на об`єкт, повідомили в УНІАН у прес-службі КМДА.
Згідно з повідомленням, засипати котлован профільні служби міста розпочнуть сьогодні по обіді. Наразі тривають демонтажні роботи паркану.
“Я особисто проконтролюю, щоб цю ганебну яму було засипано. Що має бути на її місці – вирішувати вам. Пропоную провести громадські слухання та визначитись з майбутнім цього місця”, - сказав О.ПОПОВ.
За його словами, навесні на місці скандального будівництва висадять дерева та облаштують територію відповідно до побажань мешканців.
У свою чергу кияни повідомили голові КМДА, що хотіли б на місці котловану збудувати дитячий та спортивний майданчики, облаштувати територію, та за залюбки підтримали ініціативу міської влади висадити навесні дерева і запропонували свою допомогу в цьому.
Нагадаємо, протидіяти незаконному будівництву на вул. Анни Ахматової, 43-А мешканці прилеглих будинків почали з 2005 року.