КМДА: У Києві демонтують паркан скандального будівництва

Головне управління контролю за благоустроєм КМДА розпочало терміновий демонтаж будівельної огорожі на подвір’ї, де планувалося будівництво блоку побутового обслуговування на вул. Анни Ахматової, 43-А у 9-му мікрорайоні житлового масиву Позняки в Києві.

Таке доручення дав голова КМДА Олександр ПОПОВ під час поїздки на об`єкт, повідомили в УНІАН у прес-службі КМДА.

Згідно з повідомленням, засипати котлован профільні служби міста розпочнуть сьогодні по обіді. Наразі тривають демонтажні роботи паркану.

“Я особисто проконтролюю, щоб цю ганебну яму було засипано. Що має бути на її місці – вирішувати вам. Пропоную провести громадські слухання та визначитись з майбутнім цього місця”, - сказав О.ПОПОВ.

За його словами, навесні на місці скандального будівництва висадять дерева та облаштують територію відповідно до побажань мешканців.

У свою чергу кияни повідомили голові КМДА, що хотіли б на місці котловану збудувати дитячий та спортивний майданчики, облаштувати територію, та за залюбки підтримали ініціативу міської влади висадити навесні дерева і запропонували свою допомогу в цьому.

Нагадаємо, протидіяти незаконному будівництву на вул. Анни Ахматової, 43-А мешканці прилеглих будинків почали з 2005 року.