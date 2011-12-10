На Херсонщині голову селищної ради засудили на сім років

Вироком Чаплинського районного суду голову Чаплинської селищної ради засуджено на 7 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати керівні посади та конфіскацією майна.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Херсонської області, за вироком суду голову селищної ради визнано винним у тому, що в липні 2009 року склав і надав у бухгалтерію селищної ради свідомо неправдиве рішення сесії п`ятого скликання щодо свого преміювання до середньомісячного заробітку.

Крім того, до вказаного рішення він вніс також недостовірні відомості щодо відмови місцевому жителю в продажу земельної ділянки площею майже 250 кв. м.

У березні 2010 року голова селищної ради, демонтував і привласнив плити з місцевого меліоративного каналу. В результаті демонтажу плит і руйнування каналу, державі було завдано збитків на суму понад 676 тис. грн.