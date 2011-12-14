У США судять жінку, яка зробила ін'єкцію силікону в пеніс
07:09, 14 грудня 2011Суспільство
5379 0
Судова владаамериканськогоштатуНью-Джерсіпред`явилизвинуваченнявненавмисномувбивствіжінці,яказробилапацієнтовіін`єкціюсиліконувстатевийчлен,повідомляєБі-бі-сі. 22-річний чоловіксподівавсязбільшитирозміри свогооргану.Нещаснийпомернаступногодняпісляпроцедури. За висновкомсудово-медичноїекспертизи, смертьнастала відзакупоркикровоноснихсудин. Напопередніх слуханняхКасіяРів`єра невизналасебевинною,але судокругуЕссексвзявїї підварту довиплатизастави урозмірі 75 тисячдоларів. Порядзубивствомз необережності, жінкузвинувачуютьтакож у незаконнійлікарській діяльності.Заразполіціяз`ясовує, чи робилавонаподібніін`єкціїіншимпацієнтам.
22-річний чоловіксподівавсязбільшитирозміри свогооргану.Нещаснийпомернаступногодняпісляпроцедури.
За висновкомсудово-медичноїекспертизи, смертьнастала відзакупоркикровоноснихсудин.
Напопередніх слуханняхКасіяРів`єра невизналасебевинною,але судокругуЕссексвзявїї підварту довиплатизастави урозмірі 75 тисячдоларів.
Порядзубивствомз необережності, жінкузвинувачуютьтакож у незаконнійлікарській діяльності.Заразполіціяз`ясовує, чи робилавонаподібніін`єкціїіншимпацієнтам.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter