У США судять жінку, яка зробила ін'єкцію силікону в пеніс

07:09, 14 грудня 2011
Суспільство
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Судова владаамериканськогоштатуНью-Джерсіпред`явилизвинуваченнявненавмисномувбивствіжінці,яказробилапацієнтовіін`єкціюсиліконувстатевийчлен,повідомляєБі-бі-сі.

22-річний чоловіксподівавсязбільшитирозміри свогооргану.Нещаснийпомернаступногодняпісляпроцедури.

За висновкомсудово-медичноїекспертизи, смертьнастала відзакупоркикровоноснихсудин.

Напопередніх слуханняхКасіяРів`єра невизналасебевинною,але судокругуЕссексвзявїї підварту довиплатизастави урозмірі 75 тисячдоларів.

Порядзубивствомз необережності, жінкузвинувачуютьтакож у незаконнійлікарській діяльності.Заразполіціяз`ясовує, чи робилавонаподібніін`єкціїіншимпацієнтам.

 

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