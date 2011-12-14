З Нового року подорожчає холодна вода?
Споживачі заплатять за модернізацію галузі
Національна комісія регулювання сфери комунальних послуг готується впровадити методику, що дозволяє підвищувати вартість води одночасно зі зростанням обсягу споживання.
Як повідомляє газета «Коммерсантъ» (№209 від 14 грудня 2011 р.), цей механізм повинен стимулювати побутових абонентів вести облік і економити споживані ресурси. Проте на практиці може вийти так, що рядові споживачі сплатять модернізацію галузі, говорять експерти.
Вже з 2012 року вартість води для різних категорій населення залежатиме від обсягу її споживання, зазначає видання. П`ята категорія, тимчасова, об`єднає споживачів, які платять за воду за нормативами або показниками будинкового лічильника. Перші чотири - за приладами обліку в квартирах.
У Нацкомпослуг газеті уточнили, що "введення блокової системи тарифоутворення дозволить регулятору відмовитися від поділу споживачів на побутові й непобутові категорії". Перший блок тарифу стосуватиметься громадян, які щомісяця споживають до 2 кубометрів холодної води.
"Вартість кубометра становитиме 1,5 грн. і буде однаковою для всієї країни. Ця ціна соціально спрямована, оскільки враховує інтереси незаможних громадян", - пояснив радник голови Нацкомпослуг із економічних питань Дмитро АРЛАЧЕВ.
На долю цих абонентів припадає всього 3% обсягу води. Комісія працює з 69 ліцензіатами й встановлює тарифи для населення в містах, де проживає понад 100 тис. осіб.
Надалі ціни на водопостачання зростатимуть зі збільшенням обсягу споживання на 4 кубометри. Різниця в ціні на воду між другим (2-6 кубометрів; 8% споживаної води) і третім (6-10 кубометрів; 18%) блоками може становити 40%, а ті, хто споживає понад 10 кубометрів (71%), переплачуватимуть ще 20-25%. Решта громадян, квартири яких не оснащені лічильниками, платитимуть за нормативом на 5-10% дорожче, ніж у четвертій категорії. Система розрахунку тарифу буде складною. "Якщо людина споживає 15 кубів, то перші 2 куби вона сплачуватиме за фіксованою ціною, а кожні подальші 4 куби - за тарифами для кожного блоку", - зазначив Д.АРЛАЧЕВ.
У комісії ще не називають конкретної вартості води для споживачів без лічильника, але вже впевнені, що люди почнуть масово встановлювати прилади обліку й різко економити на них.