З Нового року подорожчає холодна вода?

Національна комісія регулювання сфери комунальних послуг готується впровадити методику, що дозволяє підвищувати вартість води одночасно зі зростанням обсягу споживання.

Як повідомляє газета «Коммерсантъ» (№209 від 14 грудня 2011 р.), цей механізм повинен стимулювати побутових абонентів вести облік і економити споживані ресурси. Проте на практиці може вийти так, що рядові споживачі сплатять модернізацію галузі, говорять експерти.

Вже з 2012 року вартість води для різних категорій населення залежатиме від обсягу її споживання, зазначає видання. П`ята категорія, тимчасова, об`єднає споживачів, які платять за воду за нормативами або показниками будинкового лічильника. Перші чотири - за приладами обліку в квартирах.

У Нацкомпослуг газеті уточнили, що "введення блокової системи тарифоутворення дозволить регулятору відмовитися від поділу споживачів на побутові й непобутові категорії". Перший блок тарифу стосуватиметься громадян, які щомісяця споживають до 2 кубометрів холодної води.

"Вартість кубометра становитиме 1,5 грн. і буде однаковою для всієї країни. Ця ціна соціально спрямована, оскільки враховує інтереси незаможних громадян", - пояснив радник голови Нацкомпослуг із економічних питань Дмитро АРЛАЧЕВ.

На долю цих абонентів припадає всього 3% обсягу води. Комісія працює з 69 ліцензіатами й встановлює тарифи для населення в містах, де проживає понад 100 тис. осіб.

Надалі ціни на водопостачання зростатимуть зі збільшенням обсягу споживання на 4 кубометри. Різниця в ціні на воду між другим (2-6 кубометрів; 8% споживаної води) і третім (6-10 кубометрів; 18%) блоками може становити 40%, а ті, хто споживає понад 10 кубометрів (71%), переплачуватимуть ще 20-25%. Решта громадян, квартири яких не оснащені лічильниками, платитимуть за нормативом на 5-10% дорожче, ніж у четвертій категорії. Система розрахунку тарифу буде складною. "Якщо людина споживає 15 кубів, то перші 2 куби вона сплачуватиме за фіксованою ціною, а кожні подальші 4 куби - за тарифами для кожного блоку", - зазначив Д.АРЛАЧЕВ.

У комісії ще не називають конкретної вартості води для споживачів без лічильника, але вже впевнені, що люди почнуть масово встановлювати прилади обліку й різко економити на них.