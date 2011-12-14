Адвокат: Іващенку в СІЗО три диски вправляв «умілець» із ув’язнених

Колишнього т.в.о. міністра оборони України Валерія ІВАЩЕНКА сьогодні на судове засідання привезли в автозаку у лежачому положенні у зв’язку із загостренням хвороби.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам у перерві засідання Печерського райсуду Києва повідомив його адвокат Борис НЕЧИПОРЕНКО.

«Зранку нашому підзахисному для вгамування гострого болю в хребті у СІЗО медичні працівники вимушені були зробити укол знеболювального («Диклофенак»), а потім залучили «умільця» з числа так званого спецконтингенту, який перебуває у СІЗО, для вправлення ІВАЩЕНКУ зміщених міжхребцевих дисків. Зважте - не лікар, не фельдшер, взагалі не медичний працівник, а ув’язнений вправляв ІВАЩЕНКУ три диски», - сказав Б.НЕЧИПОРЕНКО.

Він наголосив, що це є ілюстрацією «можливостей СІЗО» щодо надання необхідної медичної допомоги.

«А після цього ІВАЩЕНКА у лежачому положенні в автозаку доставили до суду. Це вже навіть не знущання, а катування, якому у тому числі потурає суд», - наголосив адвокат.

Також він повідомив, що ліки, рекомендовані В.ІВАЩЕНКУ невропатологом ще 22 листопада, зокрема, уколи, почали робити лише через тиждень, а крапельниці не встановлюють і до сьогоднішнього дня.

Як зазначив Б.НЕЧИПОРЕНКО, ліки надаються не медчастиною СІЗО, оскільки їх там немає, а їх за власний кошт купують рідні В.ІВАЩЕНКА.