Близько 300 працівників ХМЗ пікетували Господарський суд

14 грудня близько 300 працівників Херсонського машинобудівного заводу пікетували Господарський суд Херсонської області.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив керівник профкому підприємства Руслан ФІРСОВ.

За його словами, пікетування пов'язане з тим, що в цьому суді з 11.00 колегія суддів розглядала позов прокуратури Херсонської області про скасування мирової угоди від 25 червня 2007 року, згідно з якою на ВАТ «Херсонські комбайни» була завершена санація і всі активи підприємства, крім 3-ї прохідної, столової та соціальної сфери підприємства, увійшли до створеного ТОВ «Херсонський машинобудівний завод».

За словами Р.ФІРСОВА акція працівників заводу перед будівлею суду спрямована на демонстрацію зацікавленості працівників ХМЗ в долі підприємства.

Також, за словами керівника профкому, о 8.30, коли працівники ХМЗ почали збиратися в парку біля будівлі обласного госпсуду, співробітники міліції намагалися ввести їх в оману, повідомивши про рішення суду щодо заборони проводити в цьому місці акції. В результаті саме рішення показано не було і представники виконавчої служби так і не з'явилися. Міліціонери повідомили, що про рішення суду їм по телефону сказали в мерії Херсона і зажадали припинити акцію.

Р.ФІРСОВ повідомив, що раніше до Херсонської мерії дійсно було направлено кілька повідомлень від профкому про проведення мирних акцій в різних місцях міста.

«Об 11.00 я був на одному із слухань в Херсонському окружному апеляційному суді з приводу заборони проводити акції біля обласного господарського суду. Суд ще радиться і рішення не ухвалив. У перерві засідання мені повідомили, що сьогодні ще два слухання буде за позовами мерії про заборону на мирні акції, але вже в інших місцях міста», - сказав Р.ФІРСОВ.

Пізніше Р.ФІРСОВ повідомив, що відбулися два засідання в Херсонському окружному адміністративному суді, де було винесено ухвали про заборону проводити мирні акції біля будівлі обласного господарського суду і на площі Свободи біля аптеки (ліворуч від будівлі ОДА).

Третє засідання - щодо ще одного місця проведення акцій - в Херсонському окружному апеляційному суді відбудеться 16 грудня.

Як повідомляв УНІАН, працівники ТОВ «Херсонський машинобудівний завод» з 5 грудня відновили мирні протестні акції, вимагаючи від обласної влади сприяння в "пробитті" на рівні МінАП участі заводу в державних програмах з розвитку вітчизняного машинобудування і захисту від тіньових схем включення до зазначених держпрограм техніки іноземного виробництва.

Також з 5 грудня підприємство зупинено і всі працівники ХМХ офіційно відправлені у неоплачувані відпустки.

6 грудня на акцію протесту проти бездіяльності влади щодо підтримки великих підприємств обласного центру пришли майже 1 тис. чоловік. Зокрема, до 650 працівників ХМЗ приєдналися більш як 300 працівників Херсонського бавовняного комбінату.

У профспілці ХМЗ повідомили, що розраховують на підтримку працівників інших підприємств Херсона, які не працюють при потуранні обласної влади.

Проте того ж дня суд заборонив профкому ХМЗ проведення акцій на площі Свободи перед будівлею Херсонської ОДА.

Після зміни місця проведення акції той самий суд за позовом мерії Херсона знову заборонив її проведення.

12 грудня в Херсоні невідомі побили гендиректора ХМЗ Віктора СЛОБОДЯНЮКА.