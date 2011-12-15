На Київщині відкрили найбільше овочесховище в Європі

У Київській області в Бориспільському районі урочисто відкрили першу чергу сучасного овоче- та фруктосховища, загальна місткість одночасного зберігання продуктів у якому становить 55 185 тонн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської обласної державної адміністрації, у відкритті нового холодильного комплексу, який є найбільшим у Європі, взяли участь міністр аграрної політики та продовольства Микола ПРИСЯЖНЮК та голова КОДА Анатолій ПРИСЯЖНЮК.

Розміри овочесховища - 200 на 200 метрів, продукти зберігатимуться в 56 камерах з індивідуальними температурними умовами для кожної за голландськими технологіями, з використанням регульованого газового середовища, що дає можливість довготривалого зберігання аж до майбутнього врожаю. Крім того, приміщення також буде обладнано для фасування, сортування, упаковки та миття продукції. Вартість інвестицій у проект, без врахування оборотних коштів, становить майже 45 млн. дол.

На підприємстві одночасно працюватимуть до 100 працівників в сезон та до 50 - в міжсезоння. Спорудження другої черги овочесховища об`ємом одночасного зберігання 70 000 тонн планується наступного року.

За словами А.ПРИСЯЖНЮКА, в області за останній рік введено в експлуатацію шість нових овочесховищ та відремонтували п’ятнадцять. «Це – результат плідної спільної роботи влади та бізнесу. До нас йдуть інвестори, тому що нам вірять», - наголосив губернатор.