КПІ погрожує Табачнику протестом

Представники колективу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» разом зі студентами обіцяють вдатися до акцій протесту, якщо Міністерство освіти і науки, молоді та спорту найближчим часом не оголосить конкурс на заміщення посади ректора вишу.

Про це представники колективу заявили на прес-конференції в УНІАН на тему: «Оголошення конкурсу на заміщення посади ректора КПІ: кому закон не писаний».

Вони повідомили, що направили відповідні листи до Адміністрації Президента України, прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА та голів парламентських фракцій з проханням вплинути на МОНМС.

«Я думаю, що у випадку неоголошення конкурсу як мінімум до Нового року, колектив університету буде висловлювати недовіру міністру (освіти), оскільки він не дотримується свого слова про оголошення конкурсу. Колектив університету буде відстоювати свої права всіма передбаченими законом шляхами і не виключено, що можуть бути повторні акції», - сказав голова Студентської ради НТУУ «КПІ» Олег ДЕСЯТОВ.

У свою чергу, голова профкому студентів НТУУ «КПІ» Андрій ГАВРУШКЕВИЧ зазначив, що студенти також готові відстоювати свої права. «На сьогодні ми зробили абсолютно всі кроки, і в нас не залишилося жодних шляхів, крім радикальних», - додав він.

А.ГАВРУШКЕВИЧ також повідомив, що на завтра, 16 грудня, запланована зустріч міністра освіти і науки, молоді та спорту Дмитра ТАБАЧНИКА з представниками студентського та трудового колективу КПІ.

Голова профкому співробітників НТУУ «КПІ» Віталій МОЛЧАНОВ повідомив, що представники колективу університету планують звернутися до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА щодо захисту своїх прав. «Нам залишилося лише звернутися до Президента і розраховувати на його підтримку. Але якщо вже і Президент не спрацює, то нам залишається вийти на акції всім колективом», - додав В.МОЛЧАНОВ.

Він нагадав, що термін дії контракту ректора НТУУ Михайла ЗГУРОВСЬКОГО закінчився 1 листопада цього року, але конкурс, навіть попри доручення прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА, МОНМС досі не оголосив. 1 грудня перший заступник міністра освіти Євген СУЛІМА письмово поінформував університет, що начебто конкурс планується оголосити після приведення статуту НТУУ «КПІ» у відповідність до Закону України «Про вищу освіту».

За словами В.МОЛЧАНОВА, цим листом МОНМС фактично поставив під сумнів легітимність чинного статуту НТУУ «КПІ», що був затверджений постановою Кабінету міністрів та указом Президента.

Заступник голови Наукового товариства студентів та аспірантів НТУУ «КПІ» Валерій БУНЯК припустив, що насправді зволікання з оголошенням конкурсу на посаду ректора вишу не пов’язане зі статутом. «Я думаю, що може бути дві цілі. Перша - привести статут до затвердження Міністерством науки, освіти, молоді та спорту, тобто фактично міністерство хоче дезавуювати указ Президента про те, що статут затверджується Кабінетом міністрів», - сказав В.БУНЯК.

Ще одна мета, на його переконання, полягає в тому, щоб дестабілізувати ситуацію в колективі і з часом якимись провокативними діями домогтися зміни керівництва університету.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи може бути «причиною цих війн» велика ділянка землі, на якій знаходиться університет, В.МОЛЧАНОВ сказав: «Є бажаючі поживитися матеріальною базою КПІ». Він нагадав, що територія НТУУ «КПІ» становить 150 га землі.

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня майже 5 тисяч студентів КПІ прийшли до будівлі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту з вимогою зустрічі з міністром Д.ТАБАЧНИКОМ. Акція була викликана тим, що вже півтора місяці студентський і трудовий колектив КПІ не можуть отримати офіційної відповіді від Міністерства освіти, коли буде оголошено конкурс на заміщення посади ректора КПІ і хто очолить вуз з 1 листопада, коли закінчиться каденція діючого ректора.

Студенти КПІ раніше заявляли, що Д.ТАБАЧНИК збирається «захопити КПІ», тому що конкурс на посаду ректора досі не оголошено, хоча термін повноважень діючого ректора закінчується 1 листопада, а на попередніх виборах ректора, 7 років тому, конкурс було оголошено ще 28 вересня.

Того дня Д.ТАБАЧНИК до студентів не вийшов.

Увечері 27 жовтня відбулася зустріч представників студентства з Д.ТАБАЧНИКОМ. Завершилась зустріч «усною угодою про перемир`я». Міністр пообіцяв, що 2 листопада на період до майбутніх виборів призначить виконуючим обов`язки ректора Національного технічного університету України «КПІ» М.ЗГУРОВСЬКОГО.

1 листопада Д.ТАБАЧНИК своїм наказом призначив М.ЗГУРОВСЬКОГО виконуючим обов’язки ректора НТУУ «КПІ» з 2 листопада п.р. і до “заміщення вакантної посади ректора в установленому порядку”.