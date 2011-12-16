Суд дозволив продавати алкоголь та цигарки в нічний час

00:48, 16 грудня 2011
Суспільство
1830 0

Черкаська мерія готує апеляцію

Соснівський районний суд Черкас задовольнив позов кількох підприємців – власників супермаркетів міста - і скасував один із пунктів рішення Черкаської міськради про обмеження продажу алкоголю та цигарок, зокрема про заборону реалізації цих товарів в нічний час.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаського міськвиконкому, постанова суду ще не набрала законної сили і оскаржуватиметься мерією в Київському апеляційному адміністративному суді. Тому до прийняття остаточного рішення суду – у Черкасах продовжує діяти заборона продажу алкоголю та тютюну в нічний час.

Як розповіла кореспонденту УНІАН начальник відділу судового супроводу Черкаського міськвиконкому Вікторія ГОРШАНОВА, мерія не погоджується з аргументами суду, викладеними в постанові, тому готується апеляційна скарга на рішення суду.

На думку В.ГОРШАНОВОЇ, розгляд цієї справи, швидше за все, дійде до Вищого адміністративного суду України, який і визначить практику щодо цієї категорії справ по всій країні.

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня Черкаська міськрада прийняла постанову якою заборонила продаж алкоголю і тютюну з 22.00 до 8.00: в закладах торгівлі, на території парків, скверів, на території пляжів та у закладах, де надаються платні послуги доступу до мережі Інтернет. Також заборонено торгувати пивом (крім пива у пластиковій тарі), алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами у радіусі 200 м від місця проведення масових заходів. Крім того, з 1 січня 2012 року буде заборонено продаж тютюну та алкоголю, крім безалкогольного пива, у МАФ – тимчасових спорудах загальною площею менше 30 кв. метрів.

На думку начальника відділу судового супроводу Черкаського міськвиконкому В.ГОРШАНОВОЇ, рішення міськради прийнято відповідно до норм законодавства, з метою впорядкування у Черкасах роздрібної торгівлі алкогольними та тютюновими виробами. При цьому режим роботи закладів торгівлі не був обмежений, адже вони мають широкий асортимент продукції, яку можуть реалізувати цілодобово.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter