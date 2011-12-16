Азаров вважає європейськими зарплати в 5-7 тис. грн.

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає європейськими зарплати в Україні на рівні 5-7 тис. грн., які перевищують зарплати у Греції і Польщі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив журналістам учора після відкриття нового дитячого садка в одному з районів Києва.

Зокрема, прем`єр-міністр підкреслив, що напередодні відвідав одне сучасне підприємство під Києвом, яке проводить модернізацію, що дозволяє виплачувати робітникам високу зарплату.

«Звичайно, почуття гордості за те, що можемо створювати такі підприємства, є. Звичайно, є проблеми, пов`язані з тим, щоб якнайшвидше модернізувати нашу економіку… Проте приємно було відзначити, що, коли я підходив до робітників і питав, яка заробітна плата: від 5 до 7 тис. грн.», - сказав М.АЗАРОВ, зазначивши, що середня зарплата по Україні становить 2,8 тис. грн.

«Що таке 7 тис.? Це вже європейський рівень зарплати. У Греції, наприклад, нижча, в Польщі приблизно така», - відзначив М.АЗАРОВ.

На думку прем`єра, із зарплатою в 5-7 тис. грн. в Україні можна розв`язати житлову проблему, оскільки такий рівень зарплат дає можливість надавати довгострокові кредити.

Разом з тим, за словами М.АЗАРОВА, підвищення зарплати в Україні можна досягти лише шляхом модернізації виробництва.