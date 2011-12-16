У дитячому садку знайшли арсенал зброї

Співробітники міліції виявили 3 кг вибухівки, три газові пістолети, перероблених під вогнестрільні, маски з отворами для очей, 23 патрони й бронежилети в підсобному приміщенні дитячого садку в Первомайському районі Криму.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС України в Криму.

Співробітники кримського УБОЗ затримали власника арсеналу. Ним виявився 23-річний безробітний, раніше судимий житель Первомайського району.

«У ході подальших оперативних заходів було виявлено ще одну схованку. Під шаром землі було виявлено два револьвери й два пістолети "Магнум", сім патронів і гумова палиця. Міліція встановлює, для чого чоловік зібрав арсенал», - йдеться в прес-релізі.

Порушено кримінальну справу за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Кримчанину загрожує позбавлення волі від трьох до п'яти років.