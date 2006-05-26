ДПАУ вирішила звільнити начальника слідчого управління податкової міліції

Державна податкова адміністрація України своїм наказом від 19 травня 2006 року №292 ухвалила рішення звільнити начальника слідчого управління податкової міліції ДПА України підполковника податкової міліції Олександра САХНАЦЬКОГО у зв`язку з грубим порушенням Кримінально-процесуального кодексу, а також нормативних актів ДПА. Про це УНІАН повідомив адвокат Сергій ПЕТРАШКО.

Зокрема, як наголошується в наказі ДПАУ мало місце порушення О.САХНАЦЬКИМ норм чинного законодавства при розслідуванні кримінальної справи щодо контрабанди цукру-сирцю на загальну суму 1 млн. 735 тис. доларів. Як відзначив С.ПЕТРАШКО, попори те, що затримана партія цукру-сирцю повинна була бути перероблена на території України з подальшим вивезенням за межі України, проте, після переробки цукру-сирцю в цукор-пісок останній було передано в квітні 2004 року на зберігання на склади підприємств ТОВ “Збараж-цукор” і ТОВ “Козова-цукор” (Тернопільська обл.) з метою подальшої реалізації на території України. У свою чергу, як відзначив адвокат, О.САХНАЦЬКИМ не було вжито ніяких конкретних дій, для того, аби запобігти реалізації цукру-піску на території України. Незважаючи на існуючий арешт цукру-піску, накладений постановою господарського суду Закарпатської області від 20 жовтня 2005 року, пізніше залишений у силі ухвалою Львівського апеляційного Господарського суду від 21 березня 2006 року, речові докази було реалізовано і частково відвантажено з місця зберігання.

На сьогодні, як відзначив С.ПЕТРАШКО, кошти від реалізації цукру-піску на депозитний рахунок ДПА в м.Ужгороді Закарпатської області так і не було перераховано. Таким чином інтересам держави було завдано значних збитків.

C.ПЕТРАШКО також відзначив, що О.САХНАЦЬКИЙ на даний момент перебуває на лікарняному, через що на сьогодні поки що неможливо вирішити питання про його звільнення.

С.ПЕТРАШКО також відзначив, що має намір звернутися до народних депутатів з метою ініціювати перед Генеральною прокуратурою питання про притягнення до кримінальної відповідальності О.САХНАЦЬКОГО.