Папа Римський заговорив українською

Сьогодні на площі Святого Петра у Ватикані відбулася акція «Українське Різдво у Ватикані», під час якої урочисто засвічено ялинку з України.

Як повідомляє Радіо Ватикану, у дійстві взяли участь зразковий фольклорно-етнографічний ансамбль «Маленькі бойки» з селища Перегінськ Рожнятівського району Івано-Франківської області, Львівська Державна Академічна чоловіча хорова капела «Дударик», з колективом-супутником – хором хлопчиків, а також хор ужгородського Хрестовоздвиженського кафедрального собору.

Опівдні, Папа Венедикт XVI прийняв українську делегацію, щоб подякувати за ялинку, яка цього року прикрашатиме площу Святого Петра. В аудієнції з Святішим Отцем взяли участь Блаженніший Святослав ШЕВЧУК, глава УГКЦ; Високопреосвященний Мечислав МОКШИЦЬКИЙ, голова Конференції Римо-Католицьких єпископів України; преосвященний Мілан ШАШІК, єпарх Мукачівський; владики Діонісій ЛЯХОВИЧ та Іриней БІЛИК; представники Православної Церкви, численні священики, чернецтво, семінаристи мистецькі колективи, паломники з України та представники української громади Риму. Урядову делегацію очолював віце-прем’єр-міністр України Борис КОЛЕСНІКОВ, який виголосив вітальне слово, були присутні посол України при Апостольській столиці, міністр культури, голови Закарпатської та Львівської ОДА, міський голова Львова та інші.

Звертаючись на початку зустрічі до Папи, Б.КОЛЕСНІКОВ висловив сподівання, що шлях, який подолала українська ялинка до Ватикану, «ще більше зміцнить наші власні національні традиції та допоможе зрозуміти їх глибокий зміст». Він подякував римському архиєреєві за увагу до ситуації в Україні: «У серпні цього року наші співвітчизники шанобливо сприйняли Ваші теплі вітання з Кастельгандольфо з нагоди 20 річниці Незалежності України», – сказав віце-прем’єр, а на завершення подарував Папі ікону Собору отців Києво-Печерської Ларви.

«Дорогі брати й сестри! Я радий вас прийняти та до кожного з вас звернути своє щире вітання», – розпочав своє слово Венедикт XVI українською мовою. Далі, промовляючи по-італійськи, Святіший отець привітав присутніх, а через них – усіх українців на батьківщині та розсіяних в світі. «Ця ялинка стоятиме поруч з вертепом, – зазначив Папа, – аж до кінця різдвяних святкувань, щоб нею захоплювались мешканці Риму й паломники, що прибувають сюди з кожної частини світу. Вона є промовистим символом Різдва, тому що своїми, завжди зеленими гілками, пригадує про тривалість життя, ялинка є також знаком народної релігійності вашої землі та християнського коріння вашої культури». Венедикт XVI побажав, щоб це коріння зміцнювало національну єдність, сприяючи поширенню автентичних і спільних цінностей. «Нехай же це ваше паломництво викличе в усій українській християнській спільноті оновлене прагнення з радістю жити вірою і свідчити її та сприяти поширенню цінностей життя, солідарності й миру, які нам кожного року пригадує Христове Різдво», – зазначив він і запевнив, що постійно молиться «за Україну та всіх українців, від щирого серця уділяючи Апостольське благословення».

Перед офіційною церемонією на площі Святого Петра лунали колядки у виконанні українських мистецьких колективів. На початку дійства на площу вийшли «звіздарі» чоловічої хорової капели «Дударик».

Урочиста частина розпочалася виконанням ватиканського гімну, після чого з привітальним словом звернувся архиєпископ Джузеппе БЕРТЕЛЛО, Президент Губернаторства Ватикану, після якого промовляв представник уряду України віце-прем’єр-міністр Б.КОЛЕСНІКОВ. До присутніх звернулися глава УГКЦ, Львівський Митрополит латинського обряду архиєпископ Мечислав МОКШИЦЬКИЙ та Мукачівський Єпарх владика Мілан ШАШІК.

А далі відбулося урочисте засвічення ялинки. Український хлопчик натиснув пускову кнопку, а оркестр Ватиканської жандармерії виконав Державний гімн України.

Після завершення офіційної частини розпочалося частування українськими різдвяними стравами, під час якого триває концерт у виконанні творчих колективів, що прибули з України.