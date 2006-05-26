У Москві затримано співучасника замаху на Корбана

Співробітники російських правоохоронних органів затримали в Москві громадянина України, підозрюваного в причетності до замаху на голову наглядової ради української компанії "Славутич-Капітал" Геннадія КОРБАНА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв`ю журналістам в Дніпропетровську повідомив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО.

За його словами, затриманий, зокрема, підозрюється у продажі вогнепальної зброї особам, що безпосередньо скоїли замах на Г.КОРБАНА.

Ю.ЛУЦЕНКО також зазначив, що розслідування кримінальної справи про замах на Г.КОРБАНА майже завершено - вже затримані посередник і виконавець, а щодо замовника проводяться слідчі дії, і найближчим часом справу буде передано в суд.

Що ж до передачі затриманого в Москві громадянина, то, за словами міністра, українські правоохоронці вже направили своїм російським колегам всі документи, необхідні для екстрадиції підозрюваного.

Як повідомляв УНІАН, увечері 19 березня в центрі Дніпропетровська було здійснено замах на голову Наглядової ради депозитарно-фондової компанії «Славутич-Капітал», який на той час був кандидатом в депутати Дніпропетровської обласної ради, Г.КОРБАНА. Близько 22.00 невідомий обстріляв автомобіль «Мерседес», в якому перебували Г.КОРБАН і його охоронець. За даними свідків, невідомий випустив декілька автоматних черг по автомобілю з даху будинку, розташованого в дворі вказаного будинку.

Г.КОРБАН в результаті обстрілу не постраждав, його охоронець дістав декілька поранень.

За фактом замаху на вбивство Г.КОРБАНА прокуратура Жовтневого району Дніпропетровська порушила кримінальну справу за ст. 15 і ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

6 квітня в Києві, в поїзді «Київ-Луганськ», в результаті спільної операції співробітниками МВС і СБУ був затриманий уродженець Чечні, який підозрюється в замаху на Г.КОРБАНА.