Експерт: фондовий ринок втратив більше десятка ліквідних паперів

За поточний рік український фондовий ринок втратив більше десятка ліквідних паперів.

Про це повідомив сьогодні президент ЗАТ "КУА "Амадеус" Михайло РОЙКО в ході круглого столу "Фондовий ринок України: виклики для влади і бізнесу», організованого Асоціацією «Фондове партнерство» та Інститутом Горшеніна.

За його словами, цього року український ринок "втратив таких емітентів, як "Луганськтепловоз", Сумське НВО ім. Фрунзе, Маріупольський завод важкого машинобудування, практично втрачено "Укртелеком", "Дніпро-" і "Західенерго", "Стирол", на межі "Азовсталь" та "Укрнафта", практично не дихають "Райффайзен Банк Аваль" та "Укрсоцбанк". "Залишилося добити вагонобудівні підприємства - Крюківський і Стахановський вагонобудівні заводи, і наші індекси треба буде стиснути до ТОП-5 або ТОП-7 у кращому разі", - зазначив М.РОЙКО.

Він також додав, що на ринку не з'являються нові ліквідні папери. "За 10 років на українському фондовому ринку не з'явилося жодного ліквідного цінного папера", - додав М.РОЙКО.

На думку учасника ринку, сьогодні на українському фондовому ринку спостерігається хронічний брак грошей. "Питання в тому, що на існуючих сумах ринку розвиватися дуже важко, практично неможливо", - зазначив він.

В цілому, за словами М.РОЙКА, "переважна більшість проблем українського фондового ринку лежить за його межами".