В МВС задумалися над ідеєю ювенальної міліції

В Міністерстві внутрішніх справ виступають за створення окремого спеціалізованого підрозділу - ювенальної міліції, спрямованого на захист прав дитини.

Як повідомили УНІАН в Управління зв’язків з громадськістю МВС, про це повідомила начальник Управління профілактичної роботи серед дітей Департаменту профілактики правопорушень МВС України Уляна КОТЛЯРОВА сьогодні під час зустрічі з Уповноваженим Президента з прав дитини Юрієм ПАВЛЕНКОМ.

За її словами, на сьогодні організація роботи підрозділів кримінальної міліції у справах дітей потребує безумовного переформатування з метою забезпечення правового та соціального захисту дітей та профілактики правопорушень серед них. Як зауважила У.КОТЛЯРОВА, працівники кримінальної міліції у справах дітей залучаються до проведення різнопланових оперативно-профілактичних заходів і відпрацювань та охорони громадського порядку, що, в свою чергу, не дає можливості виконувати безпосередні обов’язки з реалізації поставлених перед службою завдань.

Тож, на її переконання, на даний час необхідно зберегти цілісність служби та її професійне ядро, створивши підрозділ - ювенальної міліції, який би комплексно забезпечував захист дітей у тісній співпраці з урядовими та неурядовими організаціями.

«Створення окремого спеціалізованого підрозділу – ювенальної міліції сприятиме професійному вирішенню проблем у дитячому середовищі, недопущенню вчиненню стосовно них жорстокості та насильства, а також своєчасному виконанню поставлених перед службою завдань», - підкреслила У.КОТЛЯРОВА.

Як показує практика, зазначила вона, аналогічні підрозділи ефективно функціонують у багатьох країнах, зокрема Канаді, Великобританії, Швейцарії, Нідерландах, Естонії та Польщі, де у складі поліції існує практика «дитячої» спеціалізації окремих підрозділів, які займаються профілактикою або превенцією правопорушень.

«При створенні моделі ювенальної міліції, яку ми вам на сьогодні пропонуємо, ми відштовхувались від реалій сьогодення та менталітету нашого суспільства, - зазначила У.КОТЛЯРОВА, звертаючись до Ю.ПАВЛЕНКА. - Я переконана, що при доопрацюванні структури та з урахуванням ваших пропозицій ми отримаємо цілісний продукт, що відповідатиме європейським стандартам у сфері правового та соціального захисту дітей».