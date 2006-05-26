Порушено кримінальну справу за розкрадання ”аварійних” грошей в Алчевську

За матеріалами СБУ в Луганській області порушено кримінальну справу за фактом розкрадання коштів державного бюджету, виділених Кабінетом Міністрів України на заходи по запобіганню аварій і техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві міста Алчевська.

Як повідомили УНІАН у прес-групі СБУ в Луганській області, у 2004 році з держбюджету було виділено кошти на капітальний ремонт житлового фонду Алчевська. Тендер виграла фірма, яка не мала оформленого належним чином дозволу на проведення будівельних робіт. З цією фірмою місцева влада уклала договір на суму 840 тис. грн. для проведення капітального ремонту систем опалення та водопостачання житлових будинків міста. Того ж дня було укладено декілька договорів субпідряду на суму понад 300 тис. грн. з іншими фірмами, які не мали відповідних ліцензій. Через їхні рахунки у фінансових закладах кошти було переведено на одну з місцевих приватних фірм, яка, у свою чергу, розподілила суму по рахунках ряду фіктивних комерційних структур, що спеціалізувалися на незаконних операціях по переведенню коштів у готівку. При цьому генпідрядник відзвітував про начебто виконані роботи.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня 2006 року внаслідок пориву тепломережі 120-тисячний Алчевськ залишився практично без тепла. Близько місяця тривали роботи з ремонту внутрішніх тепломереж будинків і підключення їх до мережі теплопостачання.