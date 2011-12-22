Україна й Молдова домовились спільно патрулювати кордон

Голова Державної прикордонної служби України Микола ЛИТВИН та генеральний директор Прикордонної служби Республіки Молдова Роман РЕВЕНКО підписали в Одесі Угоду про спільне патрулювання українсько-молдовського кордону.

Про це повідомили УНІАН у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Таке рішення було прийнято з метою підвищення рівня прикордонної безпеки та розвитку нових форм співробітництва.

Обговоривши обстановку на українсько-молдовському держкордоні, керівники прикордонних відомств досягли також домовленості про те, що в 2012 році буде проведено курс навчання військового персоналу зі спільного патрулювання.

Також підписано протокол про експеримент щодо здійснення спільного контролю в пункті пропуску «Росошани - Бричень» на території України (в Чернівецькій області) та план подальшої співпраці.

Сторони високо оцінили діяльність Місії Європейської комісії з надання допомоги в питаннях охорони кордону Україні та Республіці Молдова (EUBAM). Було, зокрема, констатовано, що завдяки спільним зусиллям забезпечено організацію руху громадян і транспортних засобів, налагоджено ефективну протидію проявам контрабандистської діяльності та незаконної міграції.

Як повідомляв УНІАН, план розвитку співпраці між Державною прикордонною службою України і прикордонною службою Республіки Молдова було підписано в Одесі в 2008 році. У цьому документі, зокрема, містилося положення про організацію «спільного патрулювання» на окремих сегментах українсько-молдовського кордону.