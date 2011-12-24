УПЦ МП мусить обходитися без митрополита

Синод Української православної церкви Московського патріархату створив комісії з управління київськими митрополією та єпархією на час хвороби Митрополита Київського і всієї України Володимира.

Як повідомляє офіційний сайт УПЦ МП, у Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі відбулося чергове засідання Синоду церкви.

Згідно зі Статутом про управління Української православної церкви, засідання Синоду проходило під головуванням старішого за хіротонією постійного члену Синоду митрополита Одеського й Ізмаїльського Агафангела (САВІНА).

Синод УПЦ розглянув питання, пов’язані з діяльністю Київської Митрополії УПЦ та Київської єпархії УПЦ під час хвороби Митрополита Київського і всієї України Володимира. Для координації фінансово-господарської діяльності Київської Митрополії Синод УПЦ створив ревізійну комісію на чолі з митрополитом Вишгородським і Чорнобильським Павлом.

Управління Київською єпархією на період хвороби Митрополита Київського і всієї України Володимира було доручене комісії у складі: архиєпископ Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр, єпископ Яготинський Серафим, єпископ Васильківський Пантелеімон.

Комісія є підзвітною головуючому у Священному Синоді митрополиту Одеському й Ізмаїльському Агафангелу. Рішення поточних питань, пов’язаних з діяльністю Київської духовної академії і семінарії, доручено ректору КДАіС архиєпископу Бориспільському Антонію. Рішення поточних питань, пов’язаних з життєдіяльністю Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври доручено наміснику Лаври архиєпископу Вишгородському і Чорнобильському Павлу. Всі поточні питання ставропігіальних монастирів їх намісники і настоятельниці мають узгоджувати з головуючим у Синоді УПЦ.

Священний Синод УПЦ також розглянув і схвалив діяльність Синодальних відділів та установ УПЦ за 2011 рік.

Наступне засідання Синоду заплановане на 26 січня 2012 року.