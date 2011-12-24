Українці вже розкупили близько мільйона ялинок

Державне агентство лісових ресурсів України на сьогодні вже реалізувало українцям близько 1 млн. новорічних ялин і сосен.

Про це повідомив голова Держлісагентства Віктор СІВЕЦЬ в інтерв`ю виданню “Дзеркало тижня. Україна».

“На сьогодні законним шляхом вже реалізовано майже 1 млн. ялин і сосен, вирощених на спеціальних плантаціях. У цілому ж наші підприємства готові поставити до реалізації в грудні близько чотирьох-п`яти мільйонів дерев”, - сказав він.

За словами В.СІВЦЯ, вартість новорічних дерев у 2011 році має зберегтися на рівні минулого року, і становити 50-52 грн.

“Цього року лісові красуні коштуватимуть, у середньому, 50-52 грн., тобто не більше, ніж у минулі роки. А всі вилучені від продажу кошти будуть направлені на створення нових лісів”, - сказав він.

Як повідомлялося, у 2011 році Держлісагентство упровадило практику контролю за дотримання законності вирубки і реалізації новорічних ялин і сосен за допомогою спеціальних електронних чипів, які кріпляться на всіх деревах, які реалізуються законним шляхом.