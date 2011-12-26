У Полтавщині готуються до 200-річчя видатного земляка

2 лютого 2012 року виповнюється 200 років від дня народження видатного українського поета-байкаря, белетриста, прозаїка, видавця, громадського діяча, уродженця Полтавської області Євгена Гребінки.

Як повідомили УНІАН у Полтавській облдержадміністрації, в області до цієї дати готуються більше двох років.

Підготовка об'єктів, пов'язаних із життям та ім'ям Є.Гребінки, на завершальній стадії: проведено реконструкцію могили поета із впорядкуванням прилеглої території в селі Мар’янівка Гребінківського району, зроблено капітальний ремонт Мар’янівського сільського клубу, завершується реконструкція будинку культури в місті Гребінка, розробляється сценарій урочистостей.

Також до ювілею Є.Гребінки в області планують видати книгу Олексія ПРИПУТНІ "Гребінка і його сім'я" і перевидати книгу Ольги ЦИБАНОВОЇ "Євген Гребінка".