У центрі Києва відучора лежить «предмет, схожий на вибухівку»

У центрі Києва під час проведення земляних робіт виявлено металевий предмет, схожий на вибухівку.

Як повідомляє прес-служба МНС України, учора о 18.00 до оперативно-диспетчерської служби столичного управління МНС надійшло повідомлення про виявлення на бульварі Шевченка, 26/4а підозрілого металевого предмету Знахідку помітили робітники, які проводили земляні роботи. Місце події перебуває під охороною наряду правоохоронців.

Сьогодні піротехнічний загін МНС вийде на місце для проведення ідентифікації підозрілого предмету. Якщо виявиться, що це вибухонебезпечний предмет часів війни, то будуть вжиті всі необхідні заходи для його знешкодження.