Артснаряд з центру Києва нарешті вивезли
10:24, 27 грудня 2011Суспільство
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Евакуацію населення не проводили
Група піротехніків МНС України провела ідентифікацію підозрілого металевого предмету, який напередодні виявили робітники під час проведення земляних робіт на бульварі Шевченка, 26/4б.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС України, з`ясувалося, що це артилерійський снаряд калібру 76 мм, зразка 1918 року. Подібна вибухівка використовувалася до 1943 року.
Нині піротехніки МНС вилучили та вивезли вибухонебезпечний предмет для його знешкодження.
Евакуацію населення не проводили.
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