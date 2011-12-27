Артснаряд з центру Києва нарешті вивезли

Група піротехніків МНС України провела ідентифікацію підозрілого металевого предмету, який напередодні виявили робітники під час проведення земляних робіт на бульварі Шевченка, 26/4б.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС України, з`ясувалося, що це артилерійський снаряд калібру 76 мм, зразка 1918 року. Подібна вибухівка використовувалася до 1943 року.

Нині піротехніки МНС вилучили та вивезли вибухонебезпечний предмет для його знешкодження.

Евакуацію населення не проводили.