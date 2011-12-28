Литвин надав матеріальну допомогу сім’ям загиблих у Підмосков’ї

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН надав матеріальну допомогу сім’ям жителів Житомирської області, які загинули внаслідок автомобільної аварії у Підмосков’ї 23 грудня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, В.ЛИТВИН прибув до м.Новоград-Волинський, де зустрівся з сім’ями восьми загиблих і потерпілих внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у Підмосков’ї.

В.ЛИТВИН ініціював надання допомоги сім’ям як загиблих, так і потерпілих, яким відповідною постановою уряду виділено кошти: сім’ям загиблих - по 50 тис. грн., сім’ям потерпілих - по 25 тис. грн. Також від себе особисто голова Верховної Ради передав по 3 тис. грн. родичам загиблих. Районна рада на потреби цих сімей виділила по 5 тис. грн.

Керівник парламенту висловив щире співчуття землякам, адже всі потерпілі - з Новоград-Волинського району Житомирщини.

Як повідомляв УНІАН, вночі 23 грудня у Можайському районі Московській області сталася аварія за участю вантажного автомобіля та маршрутного мікроавтобуса, у якому перебували 12 громадян України. Внаслідок ДТП 8 громадян України загинули та 4 отримали поранення різного ступеня важкості.

Департамент інформаційної політики Міністерства закордонних справ України повідомив, що вчора в Україну були доставлені труни з тілами громадян України, які загинули під час ДТП у Московської області. Похорон відбудеться 28 грудня.