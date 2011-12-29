Працівник прокуратури відмовився від хабаря
23:53, 29 грудня 2011Суспільство
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... і куди слід повідомив
Військовою прокуратурою Центрального регіону України порушено кримінальну справу щодо помічника командира однієї з військових частин, який запропонував хабар у 300 тис. грн. працівнику військової прокуратури за непроведення перевірки з фінансових питань.
Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 і ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України.
Працівник прокуратури про цей факт повідомив свого керівника, а останній - до Служби безпеки України. Під час давання хабара вказану особу затримано, грошові кошти вилучено.
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