Мистецька афіша на вихідні

КІНО

"ФЕСТИВАЛЬ НОВОГО НІМЕЦЬКОГО КІНО" – 25 - 30 травня в кінотеатрі "Київ".

На фестивалі представлені роботи двох поколінь німецьких режисерів: останні шедеври

Віма Вендерса і Фолькера Шльондорфа для кіногурманів та підривне молоде кіно, що здивувало світ. Програму розпочав володар призу за найкращий сценарій на фестивалі в

Сан-Себастьяні (2005) - стрічка "Літо в Берліні", режисура Андреаса Дрезена, представника так званої "берлінської школи" / Berliner Schule). Напевно, найтитулованіша робота фестивалю - німецько-австрійська стрічка "Вихователі" Ханса Вайнгартнера". Це перша німецька картина, яка брала участь в офіційному конкурсі Каннського фестивалю за останні 11 років. І третій фільм "молодого" покоління в програмі – перша німецько-єврейська комедія з часів Другої світової війни "Знайомство з Цукерами" режисера Дені Леві виробництва відомої студії X-Filme, власне й заснованої Дені Леві спільно з Томом Тіквером («Біжи Лола, біжи», «Небо», «Принцеса та воїн») у 1994 році.

Гостем фестивалю стала пані Керстін Декер, відомий німецький публіцист, провідний критик впливового берлінського видання "Tagesspiegel".

І першим фільмом, що його можна буде переглянути на цих вихідних, є "Вихователі / Die fetten Jahre sind vorbei / - Розкішні часи вже минули". Стрічку можна буде переглянути у синій залі кінотеатру „Київ" 27-ого травня, 22:00 - початок сеансу.

За жанром – комедія, режисерська робота Ханса Вайнгартнера (Hans Weingartner) , за участю Даніеля Брюля, Юлії Енч, Стіпа Ерцега, Лори Шмідт та Бернхарда Беттерманна.

Протоагоністами, головними героями фільму є Ян, Петер та Юлія – вони переживають найбільш небезпечний період свого життя – юність, повну революційних ідеалів. Чинять розбрат з альтруїстичною метою - допомоги неімущим. Життя втрьох – все як у «Мрійниках» Бертолуччі, ну майже все.

Інша стрічка - «Знайомство з Цукерами / Alles auf Zucker /"- за жанром також комедія. Йтиме в кінотеатрі «Київ» 27.05 о 18:00 , а в неділю, 28.05, о 22:00.

Режисура Дані Леві (Dani Levi), головні ролі виконують: Хенрі Хюбхен (Henry Hubchen), Ханнелоре Ельснер (Hannelore Elsner), Удо Замель (Udo Samel).

Фільм про колишнього спортивного репортера Джекі, що нажив купу неприємностей на свою голову. Дружина вимагає розлучення, помічник шерифа погрожує тюремним ув“язненням. Суцільні колізії несхожих особистостей впродовж усього фільму тримають фабулу напруженою. Нагороди та номінації: 6 премій Німецької кіноакадемії (із 10 номінацій; за найкращу режисуру, костюми, кіномузику, чоловічу роль, сценарій, та зрештою, фільм) + премія імені Ернста Любича.

Репертуар столичних кінотеатрів:

27.05 - субота

«КИЇВ»

Червоний зал

Код Да Вінчі / The Da Vinci Code / 09:00; 11:30; 14:10; 16:40; 19:20; 21:55;

Синий зал

Вихователі / Die fetten Jahre sind vorbei / 22:00;

Знайомство з Цукерами / Alles auf Zucker / 18:00;

Люди Ікс 3 / X-Men 3 / 10:00; 12:00; 14:00; 16:00; 20:00;

«УКРАЇНА»

Червоний зал

Код Да Вінчі / The Da Vinci Code / 10:30; 13:20; 16:00; 21:20; 23:50;

Люди Ікс 3 / X-Men 3 / 19:00;

Синій зал

Код Да Вінчі / The Da Vinci Code / 18:40;

Люди Ікс 3 / X-Men 3 / 10:00; 12:10; 14:20; 16:30; 21:10; 23:20;

«ФЛОРЕНЦІЯ»

Код Да Вінчі / The Da Vinci Code / 10:30; 13:20; 16:10; 19:00; 21:50;

Синій зал

Люди Ікс 3 / X-Men 3 / 10:00; 12:05; 14:10; 16:15; 18:20; 20:30; 22:45;

Зелений зал

Залишитися в живих / Stay alife / 10:00; 13:10; 17:05; 21:00; 22:40;

Сайлент Хілл / Silent Hill / 14:50; 18:45;

28.05 – неділя

«КИЇВ»

Код Да Вінчі / The Da Vinci Code / 09:00; 11:30; 14:10; 16:40; 19:20; 21:55;

Синій зал

Люди Ікс 3 / X-Men 3 / 10:00; 12:00; 14:00; 16:00; 20:00;

Девятий день / Der neunte Tag / 18:00; .

Знайомство з Цукерами / Alles auf Zucker / 22:00;

«УКРАЇНА»

Червоний зал

Код Да Вінчі / The Da Vinci Code / 10:30; 13:20; 16:00; 21:20; 23:50;

Люди Ікс 3 / X-Men 3 / 19:00;

Синій зал

Код Да Вінчі / The Da Vinci Code / 18:40;

Люди Ікс 3 / X-Men 3 / 10:00; 12:10; 14:20; 16:30; 21:10; 23:20; .

ВИСТАВКИ

В галереї “Арт-блюз” відкрилась досить незвична для галерейного простору виставка “Зроблено в Києві, зроблено в Нью-Йорці. Топографія”. Представлені 10 графіків – 5 українців та 5 американців, що працюють в одній тематиці – тематиці міста. Незвичність вже у тому, що сама графіка - мистецтво не цілком галерейного штибу, воно є складнішим для сприйняття, аніж крупні форми живопису. Графіка цінна своїми філігранними деталями, кожен штрих впливає на довершеність чи не довершеність образу. На виставці присутні роботи Олега Денисенка, Константина Калиновича, Константина Антюхіна, Сергія Іванова і Сергія Храпова .

Галерея "Арт-блюз" знаходиться за адресою Андріївський узвіз, 38.

В галереї “L-ART” нещодавно відкрилась виставка фотографії Ільї Чичкана рід назвою “Порнопопс”. Галерея розташована на Андріївському узвозі, 2.

Галерея “Ірена” пропонує живописні роботи, присвячені дню Києва, Маріанни Шнайдер під назвою “Київ: 2001-2006” (Андріївський узвіз, 34).

В галереї “Ательє Карась” виставляється живопис Володимира Бовкуна із виставкою під назвою “БЛІК”. “БЛІК” Володимира Бовкуна – це заперечення та ствердження. Гармонія неспокою, прошита сповідальним шепотом, досвід самотнього культу розуміння природи, взаємодії людини та речей обертається культурою образотворчості.

Виставка триватиме до 13 червня за адресою Андріївський узвіз, 22-а.

Надмірне споживання солодощів шкідливе для вашого здоров`я – саме так хочеться висловитись, проглянувши виставку Катерини Соловйової, виконаної у стилі поп-арту.

У ній є чітка концепція та витончене втілення, без зайвих іллюзій та пафосних претензій – виставка “про солодощі” - як би це здалося з першого погляду. Такий от вийшов contemporary art, в міру іронічний. Виставка Каті Соловйової "Ацетон" відкрита в галереї "Цех"( вул. Ільїнська, 16) до 31 травня.

ТЕАТР

27 травня о 10-00 відбудеться велика репетиція Фестивалю „Київ травневий” в Культурному Центрі Леся Курбаса. Пізніше - о 14-00 - майстер-клас Театру Зенден, Шотландія.

О 19-00 - Джон Вейн Шафер ( США), науково-дослідницька презентація „Театр реального часу та всесвітні комунікації: традиції, нові технології та дослідження – в рамках

театральної лабораторії Фестивалю „Київ травневий”.

28 травня, в неділю, о 14-00 продовжиться майстер-клас Театру Зенден, а о 17-00 -

коротке введення у Буто та творчість Су-Ен, демонстрація відеокліпів.

В рамках фестивалю “Київ травневий” відбудеться ряд заходів театрального гатунку. Так, 28 травня буде поставлена п`єса Г. Ібсена “Ляльковий дім” - драма на малій сцені

Київського державного театру юного глядача на Липках. Початок 19:00, вул.Липська, 15/17.

Національний академічний театр російської драми ім. Лесі Українки 27 травня о 19:00

презентує спектакль Михайла Лермонтова “Маскарад” до 190-річчя -Михайла Лермонтова. Драма.

МУЗИКА

27 травня о 17 годині Національна філармонія України до 60-річчя з дня народження присвячує ювілейний вечір заслуженого діяча мистецтв України, диригента Миколи Сукача . За участі Національного академічного симфонічного оркестру України,

хору ім. Майбороди. Солісти - народний артист України, лауреат Державної премії України імені Тараса Шевченка Анатолій Баженов (скрипка) та народний артист України Олександр Востряков (тенор).

ТУСОВОЧНІ НОВИНИ

Crazy Frog – зірка молодіжної данс музики “Дике жабеня” в Києві – у цю суботу в Палаці спорту о 19.00 відбудеться вечірка, яка збере на одному данс- майданчику найкращих діджеїв: DJ-Sven Koslik (Crazy Frog) та спеціального гостя вечірки – DJ-Sender (Sender Records, Repley/KissFM). Образ нової маскультурної ікони - “дикого жабеняти” - істоти наскрізно умовної. Вперше ця амфібія з’явилась в короткому анімаційному ролику The Annoying Thing – що в дослівному перекладі означає “Дістаюча річ ”, створена Еріком Вернквістом (Erik Wernquist) та Даніелем Малмедалом (Daniel Malmedahl). Подальше життя цього конструйованого персонажу проявилось у інтернет просторі, і вже пізніше як анімаційне зображення на мобільних телефонах, на ТБ.