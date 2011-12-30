ЗМІ: У Миколаєві підірвали вітрину відділення ПриватБанку

У ніч на п'ятницю, 30 грудня, в Миколаєві невідомі підірвали вітрину відділення «ПриватБанку» по вул. Радянській, 6/6.

Як повідомляє Миколаївська обласна інтернет-газета «Новости N», від вибуху скляна вітрина зі сторони вулиці розлетілася на шматки, а внутрішнє скло, яке, як пояснили робочі, «було заклеєно бронею», силу вибухової хвилі витримало, хоча все пішло тріщинами.

За даними газети, найбільше керівництво «ПриватБанку» засмучує той факт, що не спрацювала сигналізація. Вранці фахівці намагалися з'ясувати, з якої причини техніка дала збій, але поки до висновку не дійшли.

Газета зазначає, що прямо над розбитою вітриною знаходиться відеокамера зовнішнього спостереження, але, скоріш за все, вона мало допоможе в пошуку правопорушників - очевидно, вибуховий пакет кидали з відстані в кілька метрів.

Наразі робочі намагаються відновити вітрину.