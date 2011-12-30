До Горщика подали газ
23:46, 30 грудня 2011Суспільство
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На трубу витратили 4 мільйони
На Житомирщині до новорічних свят газифікували село Горщик Коростенського району.
Як передає кореспондент УНІАН, у селі Горщик відбулися урочистості з нагоди підключення населеного пункту до газопостачання. Відкрито газопровід довжиною 10,5 км, на що було витрачено 4 млн. грн. Газифікація села відбулася за кошти місцевої ради, також вдалося залучити 500 тис. грн. спонсорських коштів.
Таким чином на Житомирщині відкрито 73-й газопровід за рік, що минає, а загальна протяжність підвідних газопроводів, підключених цього року у регіоні, становить 302 км.
Загалом Житомирщина газифікована лише на 37%.
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