До Горщика подали газ

На Житомирщині до новорічних свят газифікували село Горщик Коростенського району.

Як передає кореспондент УНІАН, у селі Горщик відбулися урочистості з нагоди підключення населеного пункту до газопостачання. Відкрито газопровід довжиною 10,5 км, на що було витрачено 4 млн. грн. Газифікація села відбулася за кошти місцевої ради, також вдалося залучити 500 тис. грн. спонсорських коштів.

Таким чином на Житомирщині відкрито 73-й газопровід за рік, що минає, а загальна протяжність підвідних газопроводів, підключених цього року у регіоні, становить 302 км.

Загалом Житомирщина газифікована лише на 37%.