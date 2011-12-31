Нацбанк виключив два банки з групи найбільших (список)

Національний банк включив до групи найбільших банк «Дельта» і «Сбербанк Росії».

Про це йдеться в листі НБУ комбанкам №40-308/5126-15811 від 29 грудня, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

При цьому Нацбанк виключив із групи найбільших банків банк «Форум» і «Кредитпромбанк».

За інформацією НБУ, після вищезгаданих змін кількість банків у групі найбільших залишилася незмінною - 17. Так, до неї входять: «ПриватБанк», «Ощадбанк», «Укрексімбанк», «Райффайзен Банк Аваль», «УкрСиббанк», «Укрсоцбанк», «ВТБ Банк», «Промінвестбанк», «Перший український міжнародний банк», «Альфа-банк» (Україна), банк «Надра», «ОТП Банк», «Фінанси і Кредит», банк «Дельта», «Укргазбанк», «Брокбізнесбанк», «Сбербанк Росії».

Кількість банків у групі великих скоротилася з 22 до 19. До даної групи входять: «Ерсте Банк», «Кредитпромбанк», «Форум», «Південний», ING Bank (Україна), «Родовід Банк», «VAB Банк», «Хрещатик», «Фінансова ініціатива», «Кредит-Дніпро», «Імексбанк», «Сведбанк», «УніКредит Банк», «Креді Агріколь Банк», «Універсал банк», «Київська Русь», «Правекс-банк», «Сітібанк», «БТА Банк».

Кількість банків у групі середніх збільшилося з 21 до 22, у групі невеликих - зі 115 до 117.