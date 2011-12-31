Відкушений палець - не аргумент для психіатра

05:26, 31 грудня 2011
Суспільство
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Експертизу пройшов

Луганського активіста Михайла ПАЩУКА, який відкусив фалангу пальця охоронцю Луганської міськради, згідно з результатами комплексної психолого-психіатричної експертизи визнано осудним.

Про це сам М.ПАЩУК повідомив інтернет-ресурсу «Восточный вариант».

«Вчора у слідчого я ознайомився з результатами стаціонарної психолого-психіатричної експертизи. Згідно з висновком, я нормальна людина. Психічних захворювань не виявлено. Зазначу, що за результатами амбулаторної експертизи було встановлено, що на момент інциденту я перебував у стані афекту», - сказав М.ПАЩУК.

Як повідомляв УНІАН, М.ПАЩУК за рішенням суду був поміщений до Луганської обласної клінічної психоневрологічної лікарні для проведення комплексної експертизи, де перебував із 10 по 21 грудня.

До суду з вимогою про призначення експертизи звернулася слідчий, яка розслідує кримінальну справу, порушену проти М.ПАЩУКА після інциденту з охоронцем у ході сесії Луганської міськради 30 вересня 2011 року, коли йому не дали виступити з трибуни зі зверненням до депутатів із приводу перенесення міського ярмарку. Охоронці міськради намагалися силою звільнити трибуну, захоплену М.ПАЩУКОМ. Через це відбулася бійка. Один із охоронців постраждав.

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