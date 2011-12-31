Різдвяні листівки УПА спеціально привозили з Мюнхена

У Тернополі в Музеї політв’язнів сьогодні відкрили виставку новорічних привітань та різдвяних листівок ОУН і УПА.

Як розповів кореспонденту УНІАН завідувач музею Володимир БІРЧАК, в експозиції представлені копії новорічних листівок, якими воїни підпілля вітали людей з Новим роком, а принагідно розповідали про свою боротьбу та закликали усіх чинити опір радянській владі. Окрім цього, на виставці представлені і привітання керівників штабів, якими вони вітали повстанців.

«Як видно з документів, до 1946 року накази із привітаннями датувалися 14 січня. А з 1946 року вояки УПА теж почали святкувати Новий рік 1 січня, про що свідчить привітання головнокомандувача УПА Романа Шухевича бійців і командирів «Лисоні» від 1 січня 1946 року», – зазначив В.БІРЧАК.

Він зауважив, що різдвяні листівки, які представлені на виставці, привозили з-за кордону.

«У них якісна поліграфія, вони видавалися кольоровим друком. В умовах підпілля надрукувати такі листівки було неможливо, їх спеціально доставляли із Мюнхена та Зальцбурга», – сказав В.БІРЧАК.

На різдвяних листівках кінця 1940-х років зображені воїни УПА разом із Ангелом, різдвяною зіркою Вертепу або на фоні яскравої падаючої зірки. Є також сюжет із гуцулом, який з трембітою вітає народження Христа, при цьому на плечі у нього – гвинтівка. На всіх листівках напис «Христос роджається» або «З Різдвом Христовим».

На листівках, випущених у 50-х роках, воїни УПА переважно уже зображені з Вертепом або під святої вечері в криївках. При цьому на усіх сюжетах із вечерею зображено повстанця, який не бере участі в святковій трапезі, а чатує, щоб не дати захопити зненацька своїх побратимів.

Також на виставці представлені бофони (гроші УПА – УНІАН), які у свої сюжетах мали різдвяну тематику.