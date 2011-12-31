Помер працівник обмінника, жорстоко побитий невідомими

У Донецькій області в лікарні м. Краматорська помер працівник обмінного пункту, напередодні жорстоко побитий невідомими.

Як повідомляє місцевий сайт «Новини Краматорська», 49-річний чоловік помер вчора в лікарні, незважаючи на те, що йому була зроблена операція і лікарі кілька годин боролися за його життя. Напередодні працівник обмінного пункту прийшов на роботу, де на нього напали невідомі й жорстоко побили залізними прутами. Зловмисники відібрали у нього гроші, золотий ланцюжок з хрестиком і втекли з місця злочину.

За фактом завданих тілесних ушкоджень було порушено кримінальну справу за ст. 187. ч. 4 (розбій), яку, у зв'язку зі смертю потерпілого, було перекваліфіковано в іншу статтю Кримінального кодексу України (замах на вбивство). Правоохоронці розшукують свідків і очевидців цього злочину і просять, якщо комусь щось відомо про це, повідомити в міський відділ міліції, або за тел. 102. У міліції всім, хто відгукнеться, гарантують конфіденційність. За інформацію, що сприятиме розкриттю злочину, оголошена винагорода.