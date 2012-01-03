Комітет ВР розгляне порівняльну таблицю до законопроекту про ринок земель
07:28, 03 січня 2012Суспільство
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Повідомляє сайт Верховної Ради
3 січня відбудеться засідання парламентського Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин, на якому розглядатиметься порівняльна таблиця до другого читання законопроекту «Про ринок земель».
Про це повідомляє сайт Верховної Ради.
Як повідомляв УНІАН, 9 грудня Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект закону «Про ринок земель».
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