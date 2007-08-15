Янукович погрожує зняти залишки з рахунків міністерств

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає неприпустимим, щоб на рахунках міністерств залишалося більше коштів, ніж дозволено законодавством, і вимагає від керівництва відомств вирішити ситуацію до середини вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

“Я зараз не перелічуватиму ці міністерства (там, де є залишки – УНІАН), ви їх усі добре знаєте. До середини вересня, якщо залишки будуть на рахунках, вони будуть всі зняті з рахунків, шановні колеги, щоб ваші колективи про це знали, що завдяки вашій недбалій роботі вони будуть без грошей”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він також підкреслив, що на рахунках має залишатися стільки коштів, скільки належить. “Я знаю, що є затримки з тендерами, є й ще деякі питання, які залежать об`єктивно від вас», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня 2007 року голова Ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО висловив занепокоєння Ради НБУ тим, що істотні залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку (ЄКС) уряду можуть стати чинником макроекономічних ризиків, які можуть погіршити інфляційні процеси. За його словами, на 1 липня залишки на ЄКС становили 22 млрд. грн., включаючи кошти, залучені урядом у червні. Як сказав П.ПОРОШЕНКО, «фактично ми демонструємо певну невідповідність законам і Бюджетному кодексу, в якому передбачено, що залишки на Казначейському рахунку не повинні перевищувати 2% витратної частини загального фонду держбюджету. Вони мають бути менше, ніж 1 млрд. грн.».

Голова Ради НБУ зазначив, що існує ризик викидів цих грошей під час передвиборної кампанії, і це може стати причиною повторення ситуації кінця 2004 року з відповідною оцінкою інфляційних чинників.