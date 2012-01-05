Почастішали випадки відмови громадянам України у в’їзді в Туреччину
23:22, 05 січня 2012Суспільство
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Для в’їзду до Туреччини українці мають підтвердити фінансове забезпечення і мати зворотній квиток.
Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, останнім часом почастішали випадки відмови громадянам України у в’їзді на територію Туреччини через недотримання ними умов відвідання країни.
У зв’язку з цим МЗС нагадує, що, згідно із законодавством Турецької Республіки, для в’їзду на територію країни громадянам України необхідно пред’явити підтвердження фінансового забезпечення у розрахунку 50 доларів США на день перебування за наявності оплаченого зворотного квитка або 1,5 тис. доларів США за відсутності такого квитка.
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