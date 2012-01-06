Держстат оприлюднив інфляцію за грудень

Інфляція в Україні в грудні 2011 року порівняно з листопадом становила 0,2%, проти грудня 2010 року – 4,6%.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики.

Згідно з повідомленням, показник інфляції в січні-грудні 2011 року проти аналогічного періоду 2010 року становив 8%.

Ціни на харчові продукти і безалкогольні напої в грудні 2011 року проти грудня 2010 року зросли на 1,7% (у січні-грудні 2011 року проти січня-грудня 2010 року зросли на 6,4%), зокрема на продукти харчування – на 0,7% (6,1%). Ціни на хліб і хлібопродукти зросли на 6,3% (15%), зокрема на хліб – на 13,5% (13,9%), макаронні вироби – на 9,5% (13,6%), кондитерські вироби з борошна – 8,6% (9,6%); ціни на м'ясо і м'ясопродукти - на 9,8% (6%), на рибу і рибопродукти – на 9,9% (6,5%), на молоко, сир і яйця – на 6% (3,4%), зокрема на молоко – на 2,4% (5,1%), сир і сир м’який – на 5% (6,3%), на яйця – на 9,3% (зниження на 15,3%); на масло і жири ціни зросли на 6,7% (зростання на 7,7%), зокрема на масло вершкове – на 2,7% (8,8%), олію соняшникову – на 10,9% (18%), на інші харчові тваринні жири – на 3,9% (зниження на 13,9%).

Ціни на фрукти в грудні 2011 року проти грудня 2010 року знизилися на 3,6% (у січні-грудні 2011 року порти січня-грудня 2010 року - на 6,8%). На овочі ціни знизилися на 45,1% (зниження на 7,1%), зокрема на картоплю – на 59,7% (зниження на 4,6%). Ціни на цукор знизилися на 20,5% (зростання на 1,8%), на кондитерські вироби цукристі – зросли на 10,4% (11%), на безалкогольні напої – на 13,7% (9,3%).

Алкогольні напої та тютюнові вироби в грудні 2011 р. проти грудня 2010 р. подорожчали на 8,8% (у січні-грудні 2011 року проти січня-грудня 2010 року – на 16%), ціни на одяг і взуття зросли на 1% (1,6%), зокрема на одяг – на 1,5% (2%), взуття – на 0,3% (1%).

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива в грудні 2011 року проти грудня 2010 року подорожчали на 11% (у січні-грудні 2011 року до січня-грудня 2010 року – на 18,4%), зокрема квартплата зросла на 19,7% (15,1%), ціни на утримання і ремонт житла зросли на 3,6% (3,1%), каналізацію – на 12,1% (12,4%), воду – 12,9% (12,8%), ціни на електроенергію — на 22,9% (18,3%), на природний газ залишилися без змін (зростання на 24,2%), на гарячу воду і опалення – зросли на 15,1% (17,6%).

Ціни на предмети домашнього вжитку, побутову техніку і поточне утримання житла в грудні 2011 р. проти грудня 2010 року зросли на 3,5% (у січні-грудні 2011 року проти січня-грудня 2010 року – на 2,9%), зокрема меблі, килими та інші види підлогових покриттів подорожчали на 4% (3,5%), домашній текстиль – на 5% (4,7%), побутова техніка – на 0,4% (0,4%).

Вартість послуг охорони здоров'я в грудні 2011 р. проти грудня 2010 року зросла на 6,4% (у січні-грудні 2011 року проти січня-грудня 2010 року – на 6,7%), зокрема вартість медичних товарів і устаткування – на 6,2% (6%), амбулаторні послуги подорожчали на 6,9% (7,2%).

Ціни у сфері транспорту в грудні 2011 р. проти грудня 2010 року зросли на 20,9% (у січні-грудні 2011 року проти січня-грудня 2010 року – на 17,6%), зокрема на придбання транспортних засобів – на 3,8% (2,6%), на паливо і мастила – на 30,9% (29,4%); транспортні послуги подорожчали на 19,7% (14,6%), зокрема пасажирський залізничний транспорт — на 6,5% (4,5%), пасажирський автодорожній транспорт – на 21,8% (16,2%).

Ціни у сфері зв'язку в грудні 2011 р. зросли на 3,5% (у січні-грудні 2011 року проти січня-грудня 2010 року – на 0,6%), на поштові послуги - на 20% (4%), вартість телефонних і телефаксних послуг зросла на 4,1% (на 1%).

Ціни у сфері відпочинку і культури в грудні ц.р. зросли на 3,2% (у січні-грудні 2011 року проти січня-грудня 2010 року – на 3,7%), при цьому вартість аудіотехніки, фото- і комп'ютерного устаткування знизилася в грудні 2011 р. на 3,4% (зниження на 3%), вартість відпочинку і послуг культури зросла на 7,2% (зростання 7,2%), газети, книги і канцелярські товари подорожчали на 5,4% (6,2%).

Ціни у сфері освіти в грудні 2011 р. проти грудня 2010 р. зросли на 5,7% (у січні-грудні 2011 року проти січня-грудня 2010 року – на 8,9%), зокрема дошкільна і початкова освіта подорожчала на 7,8% (15,8%), середня освіта – на 7,4% (8,3%), вартість вищої освіти збільшилася на 4,7% (7,4%).

Вартість послуг ресторанів і готелів у грудні 2011 р. проти грудня 2010 року зросла на 7,2% (7,8%).

Довідка УНІАН. В Україні інфляція в грудні 2010 року порівняно з листопадом 2010 року становила 0,8%, з початку 2010 року (проти грудня 2009 року) – 9,1%.