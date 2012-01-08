Сценарій розпаду єврозони у ЄЦБ назвали «цілковитою фантазією»

Сценарій розпаду єврозони є "цілковитою фантазією", і саме так слід сприймати всі розмови про такий варіант розвитку подій, заявив член правління Європейського центрального банку (ЄЦБ) Люк КОЕН.

При цьому він визнав, що, незважаючи на вжиті європейськими лідерами заходи, все ще існує невизначеність щодо можливості валютного блоку "вижити" в обставинах, що склалися, повідомляє ТСН.

За словами Л.КОЕНА, європейським лідерам не слід покладатися на те, що ЄЦБ буде "рятувати" єврозону за допомогою широкомасштабних інтервенцій.

Раніше американський інвестор і фінансист Джордж СОРОС заявив, що обвал євро може призвести до катастрофічних наслідків та розпаду Євросоюзу.

Дж.СОРОС уже неодноразово критикував владу Європи за її дії під час складної економічної ситуації. У серпні він звинуватив у посиленні кризи єврозони Німеччину та особисто канцлера Ангелу МЕРКЕЛЬ.