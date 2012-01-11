Пінчук придбав шість відсотків VimpelCom
Угода в рамках портфельної стратегії
Компанія EastOne, що належить українському бізнесменові Віктору Пінчуку, придбала 5,995 відсотка акцій холдингу VimpelCom, повідомляє Лента.ру з посиланням на прес-реліз групи. Угода здійснена в рамках портфельної стратегії групи, яка передбачає інвестування в ряд ключових інвестиційно привабливих галузей. Сума угоди не розголошується. EastOne займається інвестуванням в диверсифікований пакет активів. До них належать медіаактиви, включаючи шість українських телеканалів, а також трубно-колісна компанія "Інтерпайп". EastOne придбала акції через кіпрську офшорну компанію Bertofan Investments, яка викупила акції холдингу у Forrielite, що належить заступнику голови "Роснано" Олегу Кисельову. У свою чергу, Forrielite викупила цю частку у компанії Altimo, що керує телекомунікаційними активами "Альфа-груп", в червні 2011 року. Компанія хотіла за рахунок зниження своєї частки нижче 25 відсотків розірвати акціонерну угоду з іншим акціонером Vimpelcom - норвезькою Telenor, підписану в 2009 році. Після об`єднання з Wind Telecom єгипетського мільярдера Нагіба Савіріса у VimpelCom з`явився третій великий акціонер, і в Altimo визнали, що угода з Telenor не забезпечує справедливу участь в управлінні оператором всіх трьох сторін, оскільки представництво Савіріса в раді директорів виявилося б недостатнім. Таким чином, зараз Weather Investments II Савіріс має 29,6 відсотка акцій Vimpelcom, Altimo - 24,998 відсотка, Telenor - 25 відсотків, а EastOne - близько 6 відсотків. Решта належить міноритаріям.
EastOne займається інвестуванням в диверсифікований пакет активів. До них належать медіаактиви, включаючи шість українських телеканалів, а також трубно-колісна компанія "Інтерпайп".
EastOne придбала акції через кіпрську офшорну компанію Bertofan Investments, яка викупила акції холдингу у Forrielite, що належить заступнику голови "Роснано" Олегу Кисельову.
У свою чергу, Forrielite викупила цю частку у компанії Altimo, що керує телекомунікаційними активами "Альфа-груп", в червні 2011 року. Компанія хотіла за рахунок зниження своєї частки нижче 25 відсотків розірвати акціонерну угоду з іншим акціонером Vimpelcom - норвезькою Telenor, підписану в 2009 році.
Після об`єднання з Wind Telecom єгипетського мільярдера Нагіба Савіріса у VimpelCom з`явився третій великий акціонер, і в Altimo визнали, що угода з Telenor не забезпечує справедливу участь в управлінні оператором всіх трьох сторін, оскільки представництво Савіріса в раді директорів виявилося б недостатнім.
Таким чином, зараз Weather Investments II Савіріс має 29,6 відсотка акцій Vimpelcom, Altimo - 24,998 відсотка, Telenor - 25 відсотків, а EastOne - близько 6 відсотків. Решта належить міноритаріям.