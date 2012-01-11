Пінчук придбав шість відсотків VimpelCom

EastOne займається інвестуванням в диверсифікований пакет активів. До них належать медіаактиви, включаючи шість українських телеканалів, а також трубно-колісна компанія "Інтерпайп".

EastOne придбала акції через кіпрську офшорну компанію Bertofan Investments, яка викупила акції холдингу у Forrielite, що належить заступнику голови "Роснано" Олегу Кисельову.

У свою чергу, Forrielite викупила цю частку у компанії Altimo, що керує телекомунікаційними активами "Альфа-груп", в червні 2011 року. Компанія хотіла за рахунок зниження своєї частки нижче 25 відсотків розірвати акціонерну угоду з іншим акціонером Vimpelcom - норвезькою Telenor, підписану в 2009 році.

Після об`єднання з Wind Telecom єгипетського мільярдера Нагіба Савіріса у VimpelCom з`явився третій великий акціонер, і в Altimo визнали, що угода з Telenor не забезпечує справедливу участь в управлінні оператором всіх трьох сторін, оскільки представництво Савіріса в раді директорів виявилося б недостатнім.

Таким чином, зараз Weather Investments II Савіріс має 29,6 відсотка акцій Vimpelcom, Altimo - 24,998 відсотка, Telenor - 25 відсотків, а EastOne - близько 6 відсотків. Решта належить міноритаріям.