Застава стане запобіжним засобом

Кабінет міністрів визначив порядок внесення коштів на спеціальний рахунок при застосуванні застави як запобіжного заходу.

Відповідну постанову, яку розробило Міністерство юстиції, ухвалено сьогодні на засіданні Кабінету міністрів, повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту.

За словами міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА, ініціатива уряду викликана змінами, які відбулися у законодавстві, зокрема, у зв‘язку із внесенням змін до статті 154-1 Кримінально-процесуального кодексу України (законом України від 15 листопада 2011 року № 4025-VI щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності).

Внесені зміни передбачають, що застава як запобіжний захід застосовується з метою забезпечення належної поведінки особи, щодо якої застосовано запобіжний захід, її явки за викликом до органу дізнання, слідчого, прокурора або суду, а також виконання інших покладених на неї обов'язків, передбачених статтею 1491 Кримінально-процесуального кодексу, з умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов'язків.

Застава полягає у внесенні коштів у національній грошовій одиниці на спеціальний рахунок, визначений у порядку, затвердженому Кабміном.

У цьому зв‘язку уряд визначив механізм внесення коштів при застосуванні застави. Кошти вноситимуться у національній грошовій одиниці на спеціальний рахунок органу, в провадженні якого знаходиться кримінальна справа.

Окрім того, постановою визначено перелік осіб, які можуть внести заставу; перелік осіб, яким забороняється бути заставодавцями; документи, в яких визначається розмір застави; документи, що є підставою для звернення внесених коштів у дохід держави у разі невиконання обов’язків особою, щодо якої застосовано запобіжний захід у вигляді застави; особливості повернення застави у разі відмови заставодавця від узятих на себе зобов’язань; механізм повернення коштів за заявою особи (заставодавця) у разі винесення вироку чи постанови судді (ухвали суду) про закриття справи.

О.ЛАВРИНОВИЧ повідомив, що постанова набуде чинності з дня її офіційного опублікування.