Білоруська митниця порушила кримінальну справу проти громадянина України
Ключове слово "феназепам"
Гомельська митниця 12 січня порушила кримінальну справу щодо громадянина України, який незаконно намагався перемістити через митний кордон психотропні речовини.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Державного митного комітету Білорусі, справу порушено за ч.3 ст.228 Кримінального кодексу Білорусі (контрабанда)
«На залізничній станції Терюха під час проведення митного і прикордонного контролю пасажирського потягу «Санкт-Петербург – Київ» у технологічній ніші вагону була виявлена партія лікарських препаратів (167 упаковок), прихована від контролю. Серед них був препарат «феназепам», який відноситься до психотропних речовин і обмежений для переміщення через кордон. Загальна кількість ампул з психотропною речовиною становила 800 штук, а маса їх вмісту – більш як 890 грамів», - йдеться в повідомленні.