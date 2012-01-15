Білоруська митниця порушила кримінальну справу проти громадянина України

Гомельська митниця 12 січня порушила кримінальну справу щодо громадянина України, який незаконно намагався перемістити через митний кордон психотропні речовини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державного митного комітету Білорусі, справу порушено за ч.3 ст.228 Кримінального кодексу Білорусі (контрабанда)

«На залізничній станції Терюха під час проведення митного і прикордонного контролю пасажирського потягу «Санкт-Петербург – Київ» у технологічній ніші вагону була виявлена партія лікарських препаратів (167 упаковок), прихована від контролю. Серед них був препарат «феназепам», який відноситься до психотропних речовин і обмежений для переміщення через кордон. Загальна кількість ампул з психотропною речовиною становила 800 штук, а маса їх вмісту – більш як 890 грамів», - йдеться в повідомленні.