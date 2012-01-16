Ревізора з Банкової погрожують вбити

Прокуратура Одеської області порушила кримінальну справу за фактом погрози вбивством члену робочої групи Адміністрації Президента України Костянтину ШПИЛЄВОМУ, згідно з ознаками злочину, передбаченого ст. 129 Кримінального кодексу України.

Про це УНІАН повідомили сьогодні в прес-службі облпрокуратури, відзначивши, що «за розпорядженням глави Адміністрації Президента, К.ШПИЛЄВОЙ здійснює у складі робочої групи перевірку цільового використання бюджетних коштів і дотримання законодавства про державні закупівлі Одеською обладміністрацією і Одеською міськрадою».

Під час перевірки «діяльності Одеської міськради група виявила низку порушень земельного законодавства, зокрема при виділенні земельної ділянки для будівництва кафе-бару, розташованого на одній зі станцій Великого Фонтану в Одесі», - уточнили в прокуратурі.

28 грудня 2011 року на мобільний телефон члена комісії К.ШПИЛЄВОГО подзвонив невстановлений громадянин і висловив на його адресу і на адресу членів робочої групи погрози, які сприйнято як реальну загрозу життю у зв`язку зі службовою діяльністю.

Керівництво прокуратури Одеської області взяло під контроль хід слідства у цій кримінальній справі, повідомили у прес-службі прокуратури.

Тим часом, депутат Одеської обласної ради Михайло ШМУШКОВИЧ, якого залучено до перевірок законності використання бюджетних коштів, повідомив сьогодні журналістам, що робоча група продовжує перевірки. При цьому депутат відмовився коментувати серйозність виявлених фінансових та інших порушень.